Processo Ciro Grillo, l’avvocato Bongiorno dopo l’intervista in tv: «Sembra più una confessione»

Condannato a otto anni in primo grado, Grillo Jr ha negato lo stupro sostenendo che non spettasse a lui verificare il consenso. L'appello a Sassari ripartirà a porte chiuse nel febbraio 2027

«Mi sembra più che un’intervista una confessione». Sono le parole con cui Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e legale della vittima nel processo a carico di Ciro Grillo, commenta a Radio 24 l’intervista rilasciata da quest’ultimo a Telenord in cui ripercorre i momenti che lo hanno portato a giudizio e all’accusa di otto anni per violenza sessuale di gruppo.

Perché Grillo e gli amici sono accusati di violenza sessuale

La vicenda risale alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo, dopo una serata trascorsa in discoteca al Billionaire. Secondo la ricostruzione dell’accusa, ritenuta attendibile dai giudici di primo grado, una studentessa italo-norvegese all’epoca 19enne sarebbe stata vittima di abusi da parte di quattro giovani genovesi: Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. La ragazza, inoltre, sarebbe stata in condizioni di forte vulnerabilità dovute all’alcol e quindi incapace di esprimere un valido consenso. A distanza di sei anni dall’episodio, il 22 settembre 2025, il Tribunale di Tempio Pausania ha pronunciato la sentenza di primo grado, condannando Grillo, Capitta e Lauria a otto anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, e infliggendo sei anni e sei mesi a Corsiglia, ritenuto colpevole solo di violenza sessuale individuale.

Quando continuerà il processo

Giovedì 12 novembre si è aperto il processo davanti alla Corte d’Appello di Sassari. Dopo quattro ore di camera di consiglio, i giudici hanno stabilito che il dibattimento di secondo grado si celebrerà a porte chiuse, accogliendo così la richiesta dell’avvocato Bongiorno. L’udienza è stata quindi rinviata al 10 febbraio 2027: sono già stati fissati sei appuntamenti in calendario, con la sentenza attesa per l’estate.

Come Ciro Grillo racconta i fatti di quella sera

Proprio alla vigilia di questa nuova fase giudiziaria, Ciro Grillo ha scelto di parlare per un’ora ai microfoni di Telenord, respingendo le accuse e proponendo una narrazione in cui lui e i suoi tre amici sarebbero le vere vittime della vicenda. Ribadendo che la ragazza fosse consenziente e che non ci sia stato alcuno stupro, Grillo Jr ha ammesso soltanto una responsabilità morale: «Mi vergogno del video che abbiamo girato e del trattamento riservato alla ragazza il giorno dopo quella notte».

La difesa del padre Beppe

Nel corso dell’intervista è tornato anche sul celebre video diffuso nell’aprile 2021 dal padre Beppe, co-fondatore del Movimento 5 Stelle, che in quell’occasione aveva difeso pubblicamente il figlio attaccando la denunciante che «viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia… Vi è sembrato strano. Bene, è strano». E anche ritenendo che dietro al processo ci fossero motivazioni politiche, in riferimento al ruolo di Bongiorno, già ministra della Pubblica Amministrazione nel governo Conte I. Ciro Grillo ha dichiarato di non aver «mai rimproverato» il padre per quel filmato, definendolo «un gesto genuino».

Quali sono le frasi controverse di Grillo Jr

Tentando di difendersi, però, Grillo Jr ai microfoni di TeleNord ha ammesso un racconto che potrebbe finire nel fascicolo del processo d’appello e rivoltarsi contro di lui. Per esempio, ha affermato di non aver commesso nessuno stupro e che la ragazza era consenziente, ma anche che «non è onere mio verificare se è in grado di esprimere un consenso» oppure che proprio l’alcol avesse favorito il rapporto sessuale perché è «preordinato» a certe situazioni. Proprio l’avvocato Bongiorno ha ritenuto che l’intervista appaia come una confessione, pur di non voler aggiungere altro.

Come hanno reagito gli altri politici

A catena si sono susseguiti i commenti dei politici. Secondo Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, Ciro Grillo «è preoccupante ma è anche utile, perché svela una verità intrisa di misoginia che non tutti danno con tale sfrontatezza, chiarezza e disumanità». Martina Semenzato, di Noi Moderati, invece critica il rilascio dell’intervista perché potrebbe generare una “vittimizzazione secondaria” verso i quattro ragazzi proprio con la «difesa mediatica quando è ancora pendente il giudizio».