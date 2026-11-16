Sindaci, il sondaggio sul gradimento: Messina in testa, Bologna ultima tra le grandi città

La rilevazione LAB21 su 83 comuni italiani: Fiumicino supera il 60% di gradimento. A Genova Silvia Salis guadagna posizioni rispetto a settembre

Tre sindaci del Sud ai primi tre posti, Bologna ultima e Milano dietro Roma e Napoli. È la classifica del gradimento dei primi cittadini italiani stilata da LAB21 per Affaritaliani, che ha eseguito la rilevazione su 83 città italiane, raccogliendo oltre 52mila interviste. A guidare, tra le città metropolitane, è Federico Basile a Messina, con il 57,9% di giudizi positivi. In fondo alla classifica, invece, Matteo Lepore, a Bologna, che si ferma invece al 45,1 per cento.

I sindaci delle grandi città: Messina davanti, Roma quarta

Tra le 15 città metropolitane esaminate, il risultato più alto è quello di Federico Basile. Il sindaco di Messina raccoglie il 57,9% dei giudizi positivi e conserva la prima posizione già occupata nella rilevazione di settembre. Nelle tre città più popolose d’Italia le distanze sono piuttosto contenute: a Napoli Gaetano Manfredi raccoglie il 56,6% dei giudizi positivi, praticamente quanto Roberto Gualtieri a Roma, fermo al 56,4%. Poco più indietro Giuseppe Sala, che a Milano ottiene il 53,9 per cento. Il sindaco del capoluogo lombardo guadagna comunque una posizione rispetto alla rilevazione di settembre.

A Genova anche Silvia Salis sale in classifica, con il 54,7% di gradimento. Ben diversa la situazione a Bologna, dove Matteo Lepore si ferma al 45,1 per cento. È il dato più basso tra i sindaci delle città metropolitane. Il primo cittadino bolognese resta così distante non soltanto dai colleghi di Roma, Milano e Napoli, ma anche da quelli di Torino e Firenze, dove Stefano Lo Russo e Sara Funaro superano entrambi il 50% dei giudizi positivi.

Fiumicino supera tutti. Parma e Treviso arrivano al 60%

Fuori dalle grandi città, alcuni sindaci raggiungono percentuali di gradimento molto alte. È il caso di Michele Guerra, che a Parma ottiene il 60% dei giudizi positivi. Nella stessa fascia di comuni, quelli tra 120mila e 260mila abitanti, ci sono anche Alan Fabbri a Ferrara, con il 58,5%, e l’ex calciatore Damiano Tommasi, che a Verona raccoglie il 52,7 per cento.

Nella fascia intermedia, tra 85mila e 120mila abitanti, il 60% lo raggiunge Mario Conte, sindaco di Treviso. Seguono Enzo Lattuca a Cesena (58,3%) e Alessandro Canelli a Novara (56,5%). Ma il dato più alto riportato dall’indagine è quello di Mario Baccini, sindaco di Fiumicino, che raggiunge il 60,5 per cento. Un risultato superiore a quelli registrati nelle città metropolitane. Poco distante c’è Pierluigi Biondi, all’Aquila, con il 59,5 per cento.

Come è stato realizzato il sondaggio

Il sondaggio LAB21 per Affaritaliani è stato condotto tra il 1° e il 12 novembre 2026. In tutto sono state intervistate 52.800 persone in 83 comuni italiani. Le città sono state suddivise in quattro gruppi: i 15 capoluoghi metropolitani e tre fasce in base alla popolazione, da 120mila a 260mila abitanti, da 85mila a 120mila e da 70mila a 85mila. Le percentuali indicano il gradimento espresso dai cittadini maggiorenni che conoscono il proprio sindaco e hanno dato un giudizio. I risultati vanno comunque letti con cautela: le percentuali hanno un margine di incertezza di 3,5 punti in più o in meno nelle città metropolitane e di 4 negli altri comuni.