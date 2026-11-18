L'accusa dell'Onu a Israele: situazione umanitaria aggravata dalle condizioni meteorologiche. L'Australia: sanzioni ai coloni in Cisgiordania

Le condizioni meteorologiche invernali stanno aggravando ulteriormente la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il portavoce dell’Onu Farhan Haq, incontrando i media internazionali al Palazzo di Vetro. Secondo le Nazioni Unite, circa 950 mila sfollati vivono in aree a rischio allagamento, di cui 400 mila in condizioni di rischio estremamente elevato. L’allarme arriva dopo la morte per ipotermia di un bambino di otto mesi, avvenuta venerdì.

L’Onu e Gaza

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sottolineato che «nessun bambino dovrebbe morire a causa del freddo». Le recenti piogge, ha ricordato Haq, hanno già provocato l’allagamento di diversi insediamenti per sfollati, distruggendo tende e lasciando numerose famiglie senza protezione dalle basse temperature e dall’acqua contaminata. Intanto l’Australia ha imposto sanzioni contro tre individui e quattro organizzazioni israeliane, responsabili dell’espansione illegale degli insediamenti e della violenza dei coloni in Cisgiordania. secondo Canberra, tali azioni stanno annullando la possibilità di una soluzione a due Stati.

Le sanzioni ai coloni

La mossa dell’Australia segue la decisione dal Regno Unito di sanzionare otto imprese edili israeliane coinvolte nella costruzione di insediamenti nella Cisgiordania occupata. «Gli individui e le organizzazioni sanzionati hanno partecipato attivamente alla pianificazione, al coordinamento e alla creazione di nuovi insediamenti, occupandosi tra l’altro della raccolta fondi, del reclutamento di volontari e del sostegno ai coloni violenti», ha dichiarato in un comunicato la ministra degli Esteri australiana, Penny Wong.

La soluzione dei due Stati

Tra i soggetti colpiti dalle sanzioni figura Daniella Weiss, leader dell’organizzazione di coloni Nachala e sostenitrice dell’espulsione dei palestinesi da Gaza. Un altro individuo sanzionato, Eliav Libi, ha accelerato l’espansione degli insediamenti in Cisgiordania attraverso la propria impresa edile. Le misure vietano ai cittadini e alle aziende australiane di intrattenere rapporti commerciali o fornire sostegno alle persone e alle organizzazioni sanzionate. Wong ha affermato che le violenze registrate nelle scorse settimane attorno al progetto di insediamento “E1” hanno compromesso la prospettiva di una soluzione a due Stati.

Il progetto sulla Cisgiordania

Il progetto E1 dividerebbe in due la Cisgiordania occupata da Israele, isolandola da Gerusalemme Est e frammentando il territorio che i palestinesi sperano possa costituire il nucleo di un futuro Stato. Secondo testimoni e funzionari palestinesi, questa settimana alcuni coloni israeliani hanno ucciso a colpi di arma da fuoco una donna palestinese di 72 anni in un’area della città di Gerico, in Cisgiordania, dove di recente i coloni hanno preso il controllo di diverse abitazioni palestinesi. Gli organismi delle Nazioni Unite e la maggior parte dei Paesi considerano gli insediamenti illegali, una posizione che Israele contesta.