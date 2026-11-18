Le pubblicazioni su Telegram alla sbarra: dichiarazioni misogine, razziste e antisemite oltre a riferimenti al nazismo. La caccia agli Incel in Francia e i 34 membri che andranno davanti ai giudici fino al 2027

Sette uomini definiti «esponenti del maschilismo» compariranno tra oggi 18 novembre e domani davanti al tribunale di Parigi per una serie di pubblicazioni diffuse sul canale Telegram “Femmeblancherie” che contenevano dichiarazioni misogine, razziste e antisemite. Oltre a riferimenti al nazismo. Questo è soltanto il primo procedimento giudiziario nei confronti degli iscritti del canale. In totale 34 membri saranno processati nel corso di diverse udienze, previste fino al 6 gennaio 2027, a seguito dell’arresto e dell’interrogatorio di 45 persone avvenuti nel mese di giugno.

L’odio nei confronti delle donne»

«Queste udienze mirano a far luce su questa nuova forma di odio verso le donne, a prevenire atti di violenza nei loro confronti e a incoraggiare le associazioni e gli utenti della rete a rivolgersi alla giustizia per fatti di questo tipo», ha dichiarato la procuratrice di Parigi Laure Beccuau in una nota trasmessa all’agenzia France Presse dalla procura. Gli imputati, di età compresa tra i 26 e i 54 anni, devono rispondere di diversi reati commessi tra il 2024 e il 2025. Tra cui ingiurie pubbliche basate sul sesso o sull’origine, istigazione alla discriminazione e all’odio, oltre che apologia di crimini contro l’umanità.

L’indagine sugli amministratori

L’indagine è stata avviata nel dicembre 2025 dal Polo nazionale per la lotta contro l’odio online (PNLH) della procura di Parigi in seguito ad accertamenti su fonti aperte condotti dall’Ufficio centrale per la lotta contro i crimini contro l’umanità (OCLCH). Secondo la procura, la piattaforma Telegram ha risposto alle richieste degli inquirenti, consentendo di identificare diversi utenti del canale, che contava 1.758 iscritti, tra cui due amministratori. Nel fascicolo relativo a Victor C., consultato dall’Afp, vengono contestate diverse pubblicazioni che fanno riferimento ad Adolf Hitler, oltre a dichiarazioni rivolte contro esponenti politici e donne; tali elementi saranno esaminati durante l’udienza.

«Era umorismo nero»

L’altro amministratore, Benjamin R., ha espresso posizioni di natura razzista e antisemita, diffondendo messaggi ostili verso le donne e le persone LGBT+, nonché incitamenti a bruciare esseri umani. La maggior parte delle persone interrogate «ha ammesso di essere l’autrice dei post, giustificandosi però con l’umorismo nero, lo stato di ebbrezza o un momento di irritazione», riferisce la procura. Si tratta di una linea difensiva ben nota all’avvocata Mathilde Evenou, legale della Fondation des Femmes, una delle associazioni che si è costituita parte civile.

«Sostengono che fosse solo per scherzo, ma in realtà nutrono convinzioni misogine ben più radicate, come l’idea che le donne non dovrebbero né votare né lavorare». L’avvocata parla di un fenomeno di esasperazione collettiva: alcuni imputati avrebbero spiegato di aver pubblicato certi messaggi «per restare in linea con il tono» della conversazione, descrivendo una sorta di «effetto branco».

Il continuum di violenze

Le associazioni costituitesi parte civile – tra cui Féministes contre le cyberharcèlement, Point de Contact, #StopFisha e Fondation des femmes – intendono, tra l’altro, sottolineare davanti al tribunale la natura pubblica e accessibile di questo tipo di canale, interrogandosi sulle conseguenze delle affermazioni ivi riportate. Per loro, questo processo deve servire a scongiurare un «continuum di violenze» che rischia di degenerare in atti concreti nella vita reale. Un rapporto del Senato, pubblicato a giugno, sollecita a elevare la lotta contro il maschilismo a priorità delle politiche pubbliche, per contrastare un «veleno» che si diffonde in modo insidioso attraverso i social network.

Gli incel

In Francia, la minaccia terroristica di matrice maschilista è monitorata da vicino dall’intelligence interna (DGSI), che, secondo lo stesso rapporto, tiene sotto osservazione «una decina di individui suscettibili di radicalizzazione violenta». Nel luglio 2025, la Procura nazionale antiterrorismo ha incriminato uno studente diciottenne sospettato di voler aggredire delle donne con dei coltelli; si tratta del primo caso che coinvolge una persona che si definisce «incel» (un uomo celibe suo malgrado, che ritiene le donne responsabili della propria condizione).

Immagine copertina da: Le Monde