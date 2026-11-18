Le minacce di Lavrov dopo la rivelazione su Volia. E Mélenchon: il Donbass ha il diritto di scegliere con un voto. Ma il governo smentisce: è la propaganda del Cremlino. Le Pen: stop armi a Kiev. Nei sondaggi il tema non interessa gli elettori, ma potrebbe essere decisivo per orientare il voto a sinistra durante il ballottaggio.

La missione segreta Volia dei soldati francesi in Ucraina «non è l’unica». Ed è una «partecipazione diretta alla guerra». A dirlo è stato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in una conferenza stampa a Manila nelle Filippine. La stessa accusa arriva a Parigi da Jean-Luc Mélenchon. E a entrambi arriva la replica di Alice Rufo, ministra con delega alle Forze Armate: «No: non siamo cobelligeranti in Ucraina. A sostenerlo sono soltanto il signor Lavrov, la propaganda del Cremlino e lei», scrive replicando al leader di La France Insoumise su X.

La missione Volia e la Russia

Secondo Rfi piccoli contingenti di soldati francesi si trovano nel paese aggredito dalla Russia da mesi. Si occupano dell’addestramento delle truppe ucraine e della manutenzione delle attrezzature. La notizia è stata confermata all’agenzia France Presse da una fonte informata sui fatti. «La rotazione di istruttori francesi – che avvenga in Francia, in Polonia o, occasionalmente, all’interno dell’Ucraina – è una realtà. Ma ciò non costituisce un’operazione militare. Non vi è alcuna intenzione di intraprendere azioni coercitive», ha spiegato.

Non si tratta, dunque, di truppe da combattimento – una presenza che la Francia ha sempre smentito in Ucraina. Alice Rufo, funzionaria francese che ricopre l’incarico di ministro delegato presso il ministero delle Forze armate, ha liquidato la reazione della Russia definendola «assurda». E ieri 17 novembre ha ribadito che «non vi è assolutamente alcuna intenzione di combattimento, contrariamente a quanto sostenuto questa mattina dal ministro degli Esteri russo, che ha parlato di “partecipazione diretta alla guerra“: è assurdo». La Francia figura tra i più convinti sostenitori occidentali di Kiev, fornendo al paese equipaggiamenti, aiuti finanziari e intelligence.

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Cosa ha detto Lavrov

Nella conferenza stampa a Manila Lavrov ha sostenuto che il dispiegamento di qualsiasi contingente militare europeo in Ucraina significherebbe il coinvolgimento diretto dell’Europa nel conflitto. «Sono stati avvertiti migliaia di volte, a cominciare dal presidente (Vladimir Putin, ndr), e anche il vostro umile servitore e altri funzionari hanno affermato: qualsiasi dispiegamento di forze di stabilizzazione significherà l’ingresso diretto e innegabile dell’Europa in guerra», ha dichiarato Lavrov. Sottolineando che l’Europa «ha bisogno di un cessate il fuoco per poter introdurre immediatamente le forze di stabilizzazione».

Il ministro ha osservato che l’unica cosa che gli europei vogliono stabilizzare in questo modo sono «i resti del regime nazista. Nessuno dice che questo regime debba essere sottoposto a elezioni, nessuno dice che il divieto della lingua russa in tutti gli ambiti della vita debba essere revocato, né il divieto della Chiesa ortodossa ucraina canonica, né l’ideologia e la pratica del nazismo debbano essere bandite», ha concluso Lavrov.

La polemica in Francia

A scatenare la polemica dopo le rivelazioni su Volia è stato proprio Mélenchon, che su X ha scritto: «Non dobbiamo in alcun caso diventare cobelligeranti in Ucraina». Da lì la replica di Rufo. Ma già il 7 novembre il leader de La France Insoumise aveva sollevato un’ondata di polemiche dichiarando che la popolazione del Donbass (nell’Ucraina orientale), in gran parte sotto occupazione russa, avrebbe avuto «il diritto di scegliere se essere ucraina o russa» nell’eventualità di un accordo per porre fine al conflitto.

Marine Le Pen

La questione ucraina impegna anche Marine Le Pen, candidata del Rassemblement national (RN) e saldamente in testa nei sondaggi. Lunedì 16 novembre la leader ha incontrato l’ambasciatore ucraino a Parigi, ribadendo che, in caso di una sua vittoria, la Francia non proseguirebbe con gli aiuti finanziari a Kiev oltre un periodo di sei mesi. «Questa posizione di Marine Le Pen metterebbe a rischio i francesi e l’Europa», ha avvertito su France 2 Benjamin Haddad, ministro delegato agli Affari europei. Ricordando che «dal 2022 lei si è opposta (…) a tutte le misure di sostegno economico e militare all’Ucraina, e a tutte le sanzioni contro la Russia». Eppure, ha assicurato ai microfoni dell’emittente, i francesi restano solidali «nel sostenere (…) l’Ucraina».

I sondaggi

Va però sottolineato che nei sondaggi l’Ucraina si colloca solo al decimo posto tra i motivi di preoccupazione dei francesi. Appena il 6% si dichiara personalmente preoccupato per il conflitto, secondo l’indagine “Fractures françaises 2026” (Ipsos BVA-Cesi École d’ingénieurs). «Nella gerarchia delle preoccupazioni, la guerra in Ucraina si trova davvero in coda», osserva con Afp Adélaïde Zulfikarpasic, dell’istituto di sondaggi Ipsos BVA. «L’anno scorso eravamo al 13%. L’intensità di questo tema è decisamente diminuita. Continuo a pensare che non sarà un argomento destinato a pesare più di tanto», aggiunge. Tanto più che gli elettorati meno sensibili alla questione sono quelli degli estremi: la guerra in Ucraina preoccupa solo il 2% dei sostenitori del Rassemblement National (RN) e il 3% di quelli di La France Insoumise.

Il centro

Al contrario, il tema resta più sentito al centro, ad esempio tra i sostenitori del partito presidenziale Renaissance (18%). «Ci sono troppe questioni interne in ballo perché l’Ucraina possa avere un impatto significativo sulla campagna presidenziale», sottolinea Rémi Lefebvre, docente di Scienza politica all’Università di Lilla, invitando a «distinguere tra le preoccupazioni dei francesi e le dinamiche della campagna elettorale».

Estrema destra ed estrema sinistra

Tuttavia «l’Ucraina resta nell’agenda politica» e «potrebbe eventualmente contribuire a rimuovere alcuni ostacoli, ampliando la base di sostegno di Mélenchon in un eventuale ballottaggio contro Le Pen», afferma l’esperto, qualora Mélenchon decidesse di orientare la propria posizione in modo più favorevole a Kiev. «Per il momento, Mélenchon non ha bisogno di modificarla. Ma resta un’opzione» per «rassicurare quegli elettori di sinistra che, al momento decisivo, potrebbero optare per un ‘voto utile’ a suo favore».

Per quanto riguarda il Rassemblement National (RN), un cambiamento di rotta è già in atto: Marine Le Pen ha promesso all’ambasciatore Vadym Omelchenko che «continuerà a sostenere l’Ucraina attraverso la fornitura di materiale, aiuti umanitari e un’azione diplomatica molto più incisiva. «L’incontro è stato cordiale. Hanno avuto modo di confrontarsi a lungo», ha riferito all’Afp una fonte diplomatica ucraina. «Abbiamo avuto l’impressione che la signora Le Pen abbia ascoltato e compreso le nostre argomentazioni».