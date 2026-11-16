L'intenzione di voto degli italiani nell'ultima settimana: tiene il centrosinistra, flette il centrodestra. Crescono i partiti fuori dai poli

Settimana di lievi assestamenti ma dal chiaro segno politico negli orientamenti di voto degli italiani. L’ultima rilevazione Swg per Tg La7 restituisce infatti l’immagine di un elettorato in movimento soprattutto ai margini dei due schieramenti principali: mentre il centrosinistra mantiene complessivamente le proprie posizioni e il centrodestra registra una lieve flessione, a guadagnare terreno sono soprattutto le forze collocate al di fuori delle grandi alleanze.

Cresce il campo largo, flettono le forze di governo

Nel dettaglio, la coalizione di centrodestra cede complessivamente lo 0,4%. A determinare la contrazione dell’area di governo sono i cali dei due partiti maggiori: Fratelli d’Italia arretra dello 0,3% e Forza Italia perde lo 0,2%. Restano invece invariati i consensi della Lega e di Sindaci d’Italia-Sud Chiama Nord, mentre Noi Moderati riesce a strappare un lieve incremento pari allo 0,1%.

Segno opposto in termini di tenuta complessiva per il centrosinistra, che chiude la settimana sostanzialmente stabile grazie a un gioco di compensazioni interne. Se da un lato si registra una minima flessione dello 0,1% per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e per l’aggregato Altri Csx, dall’altro restano fermi i consensi di Alleanza Verdi e Sinistra e arrivano segnali positivi dalle componenti più centriste e liberali della coalizione: Italia Viva-C.Rif. cresce infatti dello 0,2% e Più Europa guadagna lo 0,1%.

Risale Vannacci, che sorpassa la Lega

I movimenti più significativi in positivo si concentrano infine tra i partiti fuori dalle coalizioni. In quest’area si mette in evidenza Futuro Nazionale, che mette a segno un progresso dello 0,3%, accompagnato dall’aumento delle Altre Liste (+0,2%). Unica nota negativa tra le forze non coalizzate è quella de Il Centro-Azione, che fa segnare una lieve battuta d’arresto perdendo lo 0,1%.