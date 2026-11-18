Dopo l'ok alla procedura il governo ha bloccato tutto alla vigilia della partenza per Roma. Dicono che i documenti non sono in regola

Otto coppie italiane si trovano bloccate a Brazzaville in Congo con nove bambini adottati. Repubblica racconta che le famiglie sarebbero dovute rientrare in Italia il 14 novembre 2026. Ma sono ferme lì. Perché i documenti dei bambini, alcuni molto piccoli, secondo le autorità congolesi non sarebbero in regola.

Le adozioni in Congo

Nella Repubblica democratica del Congo, che ha per capitale Khinshasa le adozioni sono spesso sotto la lente. Anche per scandali e corruzione. Le otto coppie bloccate a Brazzaville erano in Congo con la mediazione dell’ente Gvs di Potenza, che ha costruito vicino alla capitale una casa famiglia che si chiama Casa Papa Francesco. Il governo di Brazzaville nelle scorse settimane non aveva voluto fornire ai piccoli adottati dalle coppie italiane il passaporto congolese necessario per poter espatriare. L’ambasciata italiana aveva allora emesso dei lasciapassare per i bambini. Ma secondo il governo quei documenti sono insufficienti.

Il ministro

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inviato una lettera al suo omologo della Repubblica del Congo, Constant-Serge Bounda. Siamo di fronte, scrive Tajani, «a una situazione di particolare gravità che mi sta a cuore e che stiamo seguendo ormai da diverse settimane con crescente preoccupazione». La Farnesina sottolinea come le famiglie italiane siano state bloccate in uscita alla frontiera, «nonostante abbiano regolarmente seguito le indicazioni delle autorità e dispongano di provvedimenti giudiziari definitivi e di tutta la documentazione necessaria per il viaggio».

Il Piano Mattei

Secondo il vicepremier «la priorità assoluta deve essere il superiore interesse dei minori, per i quali non è più sostenibile una situazione di precarietà al termine dell’iter giudiziario che ne ha sancito l’adozione». Tajani ha anche ricordato diplomaticamente le relazioni storiche tra l’Italia e la Repubblica del Congo, «che costituisce un partner privilegiato nel quadro del Piano Mattei per l’Africa».