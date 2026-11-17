La vicenda vede coinvolti in tribunale l’ex presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, e due volti storici della politica trentina, ovvero l’ex presidente della Provincia e già sindaco di Trento Lorenzo Dellai e l’ex presidente del consiglio comunale e notaio Paolo Piccoli. Il giudice: «Trovate un accordo»

A volte basta una sola lettera per trasformare un cognome in un doppio senso volgare e far finire una polemica politica davanti a un giudice. È la vicenda che vede coinvolti in tribunale da una parte l’ex presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, e dall’altra due volti storici della politica trentina, ovvero l’ex presidente della Provincia e già sindaco di Trento Lorenzo Dellai e l’ex presidente del consiglio comunale e notaio Paolo Piccoli. Al centro della causa per diffamazione a mezzo stampa ci sono una «z» al posto della «s», che secondo l’accusa trasformerebbe il cognome Kaswalder in un chiaro riferimento fallico, oltre che l’epiteto «buffone», che stando a Dellai e Piccoli sarebbe stato attribuito dall’ex presidente del Consiglio provinciale al sindaco di Folgaria Michael Rech.

Cos’è successo tra Kaswalder, Dellai e Piccoli

Tutto nasce nell’autunno del 2023, in piena campagna elettorale per le provinciali. Campobase, il movimento fondato un anno prima da Dellai che aveva Piccoli come presidente, diffonde il 3 ottobre una nota stampa firmata dai due esponenti dal titolo Breve racconto di fantasia sulla democrazia locale e sull’etica dell’autonomia diffusa. Un testo che serve per raccontare l’assemblea dei soci di Folgaria Ski tenutasi pochi giorni prima. Secondo il resoconto firmato da Dellai e Piccoli, dopo l’intervento dell’assessore provinciale Roberto Failoni sulla riqualificazione della seggiovia Francolini, ha preso la parola il sindaco di Folgaria ed esponente di Campobase Michael Rech, criticando la Giunta per il mancato coinvolgimento del Comune. A quel punto, scrivono i due esponenti di Campobase, qualcuno in sala ha sentito chiaramente Kaswalder rivolgere al primo cittadino un «signorile commento, ben consono alle alte cariche istituzionali: buffone!».

Cosa contesta Kaswalder

Nella querela Kaswalder contesta proprio tale ricostruzione e si è immediatamente dissociato dall’offesa a Rech. Ma a essere contestato è stato anche un dettaglio nella scrittura del suo cognome. Nel documento originale di Campobase, risulta scritto correttamente con la «s», mentre nel comunicato ripreso e pubblicato integralmente sia sul web sia su Facebook da un’agenzia giornalistica verrebbe storpiato con la «z». Un errore che avrebbe reso il cognome un chiaro riferimento sessuale.

La vicenda in tribunale

Dopo la vicenda, Kaswalder aveva contattato Piccoli chiedendo una rettifica sia sul cognome storpiato sia sull’insulto attribuitogli. Non avendo ricevuto risposta, ha deciso di agire per vie legali con l’obiettivo tutelare la propria onorabilità, portando a sostegno della propria versione anche la testimonianza di una socia di Folgaria Ski, seduta accanto a lui durante l’assemblea. Nell’udienza predibattimentale tenuta nella mattina di mercoledì 16 novembre, il giudice Rocco Valeggia ha invitato le parti, assistite dall’avvocata Maria Cristina Osele per Kaswalder e dall’avvocato Luca Pontalti per Dellai e Piccoli, a trovare un accordo prima del rinvio fissato a gennaio. Ora la parola passa alle trattative tra i legali: a gennaio si capirà se la vicenda si chiuderà con una stretta di mano o se si andrà a processo per un refuso altrui e un «buffone» contestato.

Copertina: da sinistra, l’ex presidente del consiglio comunale e notaio Paolo Piccoli, l’ex presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder e l’ex presidente della Provincia e già sindaco di Trento Lorenzo Dellai