Futuro Nazionale, rivolta contro il referente che gestisce profili di OnlyFans. Ma Vannacci lo difende: «La moralità può essere soggettiva»

Tra i sei militanti che hanno deciso di chiudere il comitato locale c'è anche un ex sacerdote. A scatenare la protesta alcuni vecchi video con dichiarazioni sulle donne e le femministe. Beltrami non arretra: «Politica, non bisticci da bambini»

Un ex sacerdote, sua moglie e altri quattro militanti chiudono il comitato locale del partito di Roberto Vannacci. Succede a Castelnovo Monti, sull’Appennino reggiano, dove a far scoppiare la rivolta è stata la nomina di Davide Beltrami, 42 anni, ex consigliere comunale della Lega, a referente di Futuro Nazionale. A non andare giù ai sei iscritti è il passato lavorativo del nuovo coordinatore, che fino a qualche tempo fa gestiva i profili di alcune ragazze su OnlyFans. Ma soprattutto alcuni vecchi video in cui Beltrami parla del suo lavoro e fa considerazioni sulle donne che i militanti giudicano offensive. Tanto da decidere di sospendere ogni attività sul territorio. Senza, però, rinnegare il generale Vannacci.

Chi è Davide Beltrami e che cosa faceva su OnlyFans

Prima i banchi del consiglio comunale di Scandiano, poi il lavoro come manager di creator su OnlyFans. Davide Beltrami, 42 anni, ha alle spalle due mandati da consigliere comunale con la Lega, un impiego come macellaio al Conad e diverse esperienze nelle pubbliche relazioni delle discoteche. Nell’agosto del 2025 aveva raccontato alla Gazzetta di Reggio di gestire i profili di otto ragazze sulla piattaforma di contenuti a pagamento, due delle quali residenti in Emilia. Un’attività iniziata sei o sette anni prima, quando alcune amiche gli avevano chiesto una mano. Beltrami si occupava dell’organizzazione degli appuntamenti con i fotografi, delle riprese, delle dirette e della gestione dei social. Moderava anche i commenti degli utenti, bloccando quelli molesti. Il suo lavoro, però, non si fermava sempre dietro la telecamera. In alcuni video pubblicati oltre un anno fa dalla pagina Instagram Reggioindiretta aveva raccontato di aver partecipato personalmente a qualche ripresa come attore.

Ma a non piacere agli iscritti di Futuro Nazionale sono stati soprattutto il modo in cui Beltrami parlava del suo lavoro e del ruolo delle donne. In alcuni video di un anno fa, il 42enne si definiva con un’espressione volgare «amante della f…» e ironizzava sulle femministe: «Le femministe difendono OnlyFans a spada tratta, per autodeterminazione. È un po’ strano, ma le vere femministe di sinistra sono di destra».

La rivolta dei militanti: tra i contestatori anche un ex sacerdote

«Ci ha dato fastidio vedere trattata la donna come oggetto: le nostre iscritte non vogliono avere a che fare con lui. Beltrami è libero di fare quello che vuole, ma le sue considerazioni ledono noi e l’immagine del partito». A guidare la protesta è Fabio Cattoni, 58 anni, insieme ad altri cinque iscritti. I dissidenti non contestano soltanto l’attività su OnlyFans, ma soprattutto il modo in cui Beltrami ha parlato delle donne. Secondo loro può continuare a essere un tesserato del movimento, ma non dovrebbe ricoprire incarichi dirigenziali. Tra i firmatari della protesta spicca Achille Melegari, 66 anni, ex sacerdote di Reggio Emilia. Nel 2017 ha lasciato la tonaca e l’anno successivo ha sposato la sua ex perpetua Gerardina Bellassai, anche lei iscritta al partito di Vannacci e oggi tra i contestatori. Con loro ci sono Luigi Angelicola, Thomas Iellamo e Ramona Medici.

I sei hanno annunciato la chiusura del comitato locale e la sospensione delle attività sul territorio, prendendo le distanze anche da Marco Lusetti, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, che ha sostenuto la nomina di Beltrami d’intesa con il coordinatore regionale Davide Bergamini. Non intendono però lasciare il movimento. L’ex sacerdote, intervistato dal Resto del Carlino, ha ribadito di voler continuare a sostenere Vannacci: «Lascio quel comitato. Ma resto con il generale».

La difesa del coordinatore provinciale e la risposta di Beltrami

«Io ero a conoscenza delle attività di Beltrami. Era un lavoro regolare, con partita Iva in cui pagava le tasse». Il coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, Marco Lusetti, non ha intenzione di ritirare la nomina. «Per me tutti i lavori hanno la stessa dignità se non violano la legge», spiega al Corriere della Sera. A convincerlo sono stati soprattutto i due mandati da consigliere comunale di Scandiano e l’impegno nel movimento: «È con noi fin dai primi momenti, è stato presente a ogni banchetto sul territorio e ha portato a tantissimi tesserati».

Intanto Beltrami non arretra. «Nessun passo indietro! Chi non sa parlare di politica, può solo usare mezzucci. Da coordinatore eletto, io vado avanti a spron battuto», ha scritto su Facebook. In un altro post aggiunge: «La vera forza si misura col lavoro, non con le parole e i bisticci da bambini!».

Vannacci difende Beltrami dopo la rivolta

A intervenire sulla vicenda è stato anche Roberto Vannacci, che ha preso le difese del referente locale. «Credo però che se Beltrami non sfrutta nessuno, non ci sono gli estremi per un’incompatibilità del suo ruolo. L’importante è che sia tutto legale», ha dichiarato al Resto del Carlino. Per il generale, il passato lavorativo del 42enne non è un motivo sufficiente per mettere in discussione la nomina. E neppure le polemiche sulle sue dichiarazioni sembrano fargli cambiare idea: «La moralità può essere soggettiva. Sinceramente non mi sembra una giustificazione che possa ripercuotersi nel ruolo politico di referente per l’area in questione».