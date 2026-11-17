Due proposte però sugli extraprofitti. Tutti d'accordo sui tagli agli investimenti militari e sulle nuove risorse per sanità e scuola. Dopo una giornata di tensioni, il centrosinistra deposita le modifiche unitarie alla legge di bilancio.

Diciotto emendamenti unitari alla legge di bilancio, con un accordo raggiunto sul filo del rasoio in una giornata di tensioni tra gli alleati, cinque stelle e renziani in testa. Il campo largo alla fine trova la sintesi sulle proposte da presentare all’ultima manovra del governo Meloni, mentre il percorso verso il programma comune resta quantomeno accidentato. A dividere gli alleati oggi sono gli extraprofitti delle società energetiche (ma non solo), su cui dal Movimento rivendicano di aver spinto Italia Viva a «venire a più miti consigli». Tra gli alleati, interpellati da Open su quanto accaduto, c’è però chi sottolinea come un’intesa sulle coperture in realtà fosse già stata raggiunta ieri in serata. E punta il dito contro l’ex premier.

Nella mattinata di oggi, raccontano, Giuseppe Conte avrebbe messo sul tavolo la richiesta di inserire un emendamento «bandiera» sul punto, facendo poi scoppiare il caso con gli sherpa dei partiti «ancora al telefono» per definire il punto di caduta. E mentre alla Camera si consumava il braccio di ferro sugli emendamenti, dai tavoli programmatici si riaffacciavano le altre due questioni che attanagliano il campo largo in queste ore: la patrimoniale, su cui Angelo Bonelli oggi è arrivato a mettere in discussione le primarie, e il sostegno militare all’Ucraina, sul quale neppure il nuovo round di confronto ha prodotto accordi.

Il braccio di ferro sugli extraprofitti

Intanto, a tracciare una prima bozza di programma, ci pensa il pacchetto di proposte unitarie depositato alle 18 di oggi, martedì 17 novembre, in commissione Bilancio alla Camera, con le firme anche dei leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, oltre che di Maria Elena Boschi e Riccardo Magi. Alla fine, complice la deadline, la quadra è arrivata anche sugli extraprofitti, cari all’ex premier, e su cui il M5s nel pomeriggio si diceva addirittura pronto a rompere. In uno degli emendamenti proposti dai pentastellati, quello dedicato alla restituzione del drenaggio fiscale, si propone di istituire per il 2027 un «contributo di solidarietà temporaneo sugli extraprofitti delle imprese del comparto energetico».

Il testo visionato da Open prevede di applicare «un’aliquota pari al 50%» sulla quota di reddito (l’utile fiscale su cui si applica l’Ires) delle società energetiche che supera di almeno il 10% la media dei redditi registrati nei quattro esercizi precedenti al 2022, rivalutati per tenere conto dell’inflazione. Il prelievo non potrà comunque superare il 25% del patrimonio netto delle imprese (come Eni, Enel e tutte le altre energetiche). Altre due proposte targate Avs, destinate a finanziare gli investimenti per l’adattamento climatico e il contrasto al dissesto idrogeologico, prevedono invece per il 2027 e il 2028 «un’aliquota pari al 25%», applicata sulla quota di reddito che supera la stessa soglia del 10% rispetto alla media storica, escludendo però dal calcolo i ricavi e i relativi costi dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Dal salario minimo alla sanità: cosa prevede il testo degli emendamenti

C’è l’accordo anche sul salario minimo, su cui gli alleati in passato hanno espresso posizioni differenti sul come quantificarlo. Il testo stabilisce che «il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 10 euro lordi» e istituisce un fondo da 150 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, destinato ad aiutare i datori di lavoro ad adeguare le retribuzioni.

Sul fronte della sanità, su proposta dei dem, il centrosinistra chiede 4 miliardi aggiuntivi nel 2027 e 2 miliardi annui dal 2028, con l’obiettivo dichiarato di avviare un percorso che porti il finanziamento annuale ad almeno il 7,5% del Pil. Tra gli interventi previsti, 2 miliardi annui a decorrere dal 2027 per le assunzioni di personale sanitario, 600 milioni per i servizi di salute mentale nel 2027 e 300 milioni per rafforzare l’assistenza territoriale. Il testo punta inoltre a istituire progressivamente lo «psicologo delle cure primarie», a potenziare il supporto psicologico nelle scuole e nelle università e a finanziare concorsi straordinari per affrontare la carenza di medici e infermieri.

Un’altra proposta, sempre del Pd, interviene sui congedi di maternità e paternità. Per le madri si prevede l’innalzamento dell’indennità dall’80 al 100% nei casi disciplinati dall’emendamento. Per i padri lavoratori, limitatamente ai figli nati o adottati nel 2027, viene introdotto il diritto a un periodo di astensione fino a cinque mesi. Un congedo che, precisa il testo, «è fruibile dal padre indipendentemente dal diritto della madre di fruire del congedo di maternità e non è alternativo a esso». Una misura il cui costo viene stimato in 3 miliardi di euro per il primo anno.

Sulla scuola, oltre a contrastare la riduzione degli organici prevista dalla manovra, le opposizioni propongono l’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, con emendamento dei cinque stelle. L’obiettivo, si legge nell’emendamento, è promuovere «l’adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere». La proposta stanzia 100 milioni di euro annui e prevede l’inserimento dell’insegnamento nei curricoli scolastici.

Le altre misure riguardano il ripristino di un accesso più ampio a Opzione Donna, con 35 anni di contributi e almeno 57 anni di età per le dipendenti e 58 per le autonome, il rifinanziamento dei fondi per gli affitti e gli inquilini morosi incolpevoli, con 600 milioni complessivi nel 2027, e un fondo da 4,5 miliardi per restituire ai contribuenti gli effetti del drenaggio fiscale relativo al 2026. La misura, si legge, è destinata alla «restituzione ai contribuenti della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche» derivante dagli effetti dell’inflazione sulla progressività del prelievo.

Tra le proposte anche la cosiddetta Start tax di Italia Viva, un’agevolazione fiscale per i giovani, il rafforzamento dei finanziamenti agli enti pubblici di ricerca, l’estensione a tutto il territorio nazionale delle semplificazioni autorizzative previste per la Zes unica e l’aumento delle risorse destinate al cinque per mille, entrambe su iniziativa del Pd. C’è poi anche un intervento sul turnover nella pubblica amministrazione, che punta a eliminare le nuove limitazioni alle assunzioni previste dalla manovra.

I soldi agli armamenti per scuola e sanità

C’è infine il capitolo dei fondi alla difesa, con lo spostamento di risorse dagli investimenti militari alla scuola e alla sanità. Un emendamento del M5s (che sul tema della Difesa in solitaria ne ha depositati altri 50) propone di sottrarre oltre 2,6 miliardi di euro nel 2027 e altrettanti nel 2028 al programma della Difesa destinato all’ammodernamento e al rinnovamento degli armamenti, per trasferirli all’edilizia scolastica e alla sicurezza degli istituti.

Un’altra proposta di Avs interviene sullo stesso programma, chiedendo di spostare 4 miliardi nel 2027, 3,5 miliardi nel 2028 e 3 miliardi nel 2029 verso il ministero della Salute, per finanziare interventi di edilizia sanitaria. Dunque una prima quadra sulla riduzione di specifici stanziamenti, mentre restano le distanze sul sostegno militare a Kiev.

La patrimoniale divide ancora gli alleati. Bonelli: «Senza inutile fare le primarie»

Difficile resta infatti il confronto sul programma. Oltre all’Ucraina, a creare frizioni negli ultimi incontri è arrivata la patrimoniale, i tavoli programmatici di ieri e oggi infatti non sono ancora riusciti a colmare le distanze. Oggi, sul capitolo fisco, ha alzato la voce Angelo Bonelli: «Alleanza Verdi e Sinistra ha lavorato molto per unire la coalizione, favorendo un dialogo tra Pd e M5s, che sembrava difficile, e che ha portato all’avvio della costruzione del programma», ha spiegato il leader dei Verdi nel pieno delle trattative sulla manovra. «Ma quello che per noi non è tollerabile e quindi irricevibile è che le nostre proposte non siano considerate». Il riferimento è proprio alla tassa sulle grandi ricchezze: «La patrimoniale o contributo di solidarietà è per la stragrande maggioranza degli italiani necessaria insieme alle politiche della transizione ecologica e climatiche. Senza queste cose inutile fare le primarie. O cambiamo l’Italia o rischiamo l’irrilevanza. La responsabilità della vittoria della destra non sarà nostra».