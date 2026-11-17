Alla scadenza delle 18 la legge di Bilancio registra il numero più alto di modifiche dall'inizio della legislatura. Le opposizioni trovano l'intesa su un pacchetto condiviso che spazia dal salario minimo alla sanità, fino allo spostamento dei fondi dalla difesa a scuola e ospedali

Una vera e propria valanga di emendamenti investe la legge di Bilancio alla Camera, segnando un record dall’inizio della legislatura. Alla scadenza delle 18 le proposte di modifica già conteggiate superavano quota 6.600, ma fonti parlamentari riferiscono che ve ne sarebbero ancora diverse centinaia in fase di catalogazione, portando il totale complessivo intorno ai 7mila testi. Un volume mai raggiunto negli ultimi anni: nella manovra per il 2023 gli emendamenti furono circa 3mila, saliti a poco più di 4.500 per il 2024 e il 2025, fino ai circa 6mila dell’anno scorso.

Gli emendamenti del Campo Largo

Sul fronte delle opposizioni, il centrosinistra ha scelto di presentarsi compatto su un pacchetto condiviso di 18 emendamenti unitari. L’intesa è maturata al termine di una lunga riunione del tavolo dei capigruppo in commissione Bilancio, andata avanti per quasi tutta la giornata proprio per consentire il deposito dei testi entro il gong delle 18.

Cosa propone e chi

Le 16 proposte comuni sono state suddivise tra le diverse forze della coalizione come prime firmatarie. Il Movimento 5 Stelle propone il salario minimo, il fondo affitti, l’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, lo spostamento degli investimenti dalle armi alla scuola, l’intervento sul fiscal drag da finanziare tassando gli extraprofitti delle società energetiche. Il Partito Democratico punta invece a un rifinanziamento della sanità, congedi e rivalutazione delle pensioni, il turn over nella scuola, opzione donna, la zona economica speciale (Zes) e un emendamento sul 5×1000. Alleanza Verdi e Sinistra chiede la creazione di un Fondo per gli adattamenti climatici e un fondo contro il dissesto idrogeologico (entrambi coperti tramite gli extraprofitti), delle misure per i ricercatori e il dirottamento degli investimenti dalla difesa verso l’edilizia sanitaria.