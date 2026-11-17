L'intervista all'uomo, ora accusato dell'omicidio di Chiara Poggi: «Incontrare Stasi? Al momento non è un mio desiderio»

In vista dell’udienza preliminare fissata per il prossimo 25 febbraio 2027 davanti al gup di Pavia, Andrea Sempio — imputato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007 — ha rotto il silenzio ai microfoni del Tg2, raccontando come sta affrontando l’attesa di questo passaggio giudiziario decisivo. «È il più grande esame della mia vita. Studio ogni giorno le carte per prepararmi all’udienza preliminare. Sono contento, finalmente in aula potrò spiegare. L’apprensione c’è, nessuno può essere tranquillo in questa situazione», ha spiegato.

«La Procura ha sempre agito, come dichiarato la Procura stessa, su impulso della difesa di Stasi»

Finito sotto inchiesta una prima volta dieci anni fa — quando la sua posizione venne archiviata — e poi nuovamente indagato e rinviato a giudizio per il delitto, Sempio individua una precisa origine dietro la riapertura delle indagini a suo carico: «La palla viene sempre rilanciata dalla difesa di Stasi, del condannato. Sempre quello è il motivo. La Procura ha sempre agito, come dichiarato la Procura stessa, su impulso della difesa di Stasi».

«Un incontro con Stasi? Al momento non è un mio desiderio»

Proprio rispetto all’istanza di revisione che i legali di Alberto Stasi — condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione — si apprestano a depositare a breve, Sempio non nasconde di guardare con favore a un chiarimento su quel fronte processuale: «Io spero che ci sia perché se chiarisce la sua posizione si chiarisce anche la nostra, capiamo di più degli aspetti giuridici». Più netta, invece, la chiusura verso qualsiasi contatto diretto con l’ex fidanzato della vittima: alla domanda su un eventuale incontro con Stasi risponde che «al momento non è un mio desiderio». Sull’ipotesi di un futuro confronto con lui taglia corto: «Non mi interessa».