(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 novembre 2026 “Per affrontare le minacce ibride è essenziale essere uniti. I Parlamenti, per il ruolo che svolgono, sono uno snodo essenziale per la difesa delle nostre democrazie. Il confronto costante e lo scambio di buone prassi sono fondamentali per affrontare queste minacce e, laddove possibile, prevenirle”. Lo ha dichiarato il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, oggi alla World e-Parliament Conference 2026, al Parlamento europeo a Bruxelles. Si tratta del principale forum mondiale sull'innovazione e sull'uso delle tecnologie digitali nei parlamenti. Dopo la partecipazione alla cerimonia di apertura, Fontana ha incontrato la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. “La cybersicurezza è una sfida per la democrazia, in un mondo sempre più complesso e attraversato da conflitti”, ha sottolineato Fontana. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev