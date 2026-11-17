L'ex conduttrice Mediaset dice la sua dopo le polemiche: «Non rimprovero niente a Milly. Ha un affetto per lui, così istrionico. Credo che non l'abbia percepito»

«Io sabato sera mi sono sentita profondamente umiliata, per quello che è accaduto. Gran parte dell’Italia lo ha percepito, ne approfitto per ringraziare tutti quelli che mi hanno espresso solidarietà». Queste le parole di Barbara D’Urso al Tg1, dopo lo scontro con il giurato Mariotto allo show Rai di Ballando con le stelle. Una polemica che si è trascinata per una settimana, tra minacce di lasciare il cast e la replica della conduttrice Milly Carlucci, che ha invitato tutti a dipanare le tensioni internamente.

Nell’ultima puntata di Ballando il giurato Mariotto, seduto accanto alla D’Urso, ha estratto una boccetta di profumo e l’ha spruzzata ripetutamente verso di lei, giustificando il gesto con un presunto cattivo odore («perché puzza»). La conduttrice ha reagito duramente in studio («o me o lui»), mentre il collega Alberto Matano ha provato a calmare gli animi proponendo uno scambio di posti.

«Io abbandonata, Milly non l’ha capito in quel momento»

«La famiglia Ballando aveva protetto un componente una settimana fa, mi aspettavo che lo facesse anche stavolta. Mi sono sentita abbandonata», spiega D’Urso al Tg1. E aggiunge: «Non rimprovero niente a Milly. Ha un affetto per lui, così istrionico. Credo che lei non abbia percepito in quel momento cosa sia successo». Queste le parole di Barbara D’Urso al Tg1, dopo lo scontro con il giurato Mariotto allo show Rai di Ballando con le stelle. Una polemica che si è trascinata per una settimana, tra minacce di lasciare il cast e la replica della conduttrice Milly Carlucci, che ha invitato tutti a dipanare le tensioni internamente.

«Non avrei mai detto che in uno studio intitolato a Pippo Baudo si parlasse di topi e di puzza», ha aggiunto l’ex volto Mediaset, criticando le osservazioni di Mariotto che dice di aver spruzzato il profumo non contro di lei, ma per forti odori in sala. Ma sul lasciare lo show D’Urso non ha alcun dubbio, aggiunge: «Io mollare? No. Io ho un patto con la Rai, con Ballando, con Milly, sabato sarò lì. Ognuno ha il proprio modo di affrontare le cose, quello è il mio modo».