Chi era la fan di Elisa morta al concerto a Bologna

Monica Massimi era bolognese e aveva 55 anni. Due figli, era con il marito e un'amica. L'Estragon e la cantante vogliono recuperare il concerto e dedicarlo a lei

Si chiamava Monica Massimi, era bolognese e aveva 55 anni la fan di Elisa morta prima del concerto della cantante. Si era presentata all’Estragon insieme al marito e a un’amica. Aveva gravi problemi di salute ed è morta per un infarto. Dopo essersi sentita male è stata trasportata al policlinico Sant’Orsola dove è morta pochi minuti dopo l’arrivo dell’ambulanza. Elisa ha annullato il concerto per gli iscritti all’Elisa Fan Club, ricorda Repubblica.

Monica Massimi

«Ciao ragazzi mi dispiace tanto, purtroppo è successa una cosa molto triste. Monica era qui per vedere il concerto come tutti voi. È successo che ci ha lasciato in ospedale», ha spiegato Elisa. «Noi stavamo per salire sul palco. Sapevamo che era andata via da qui in condizioni molto gravi. Purtroppo è deceduta. Non ci sono parole. Eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle e anche quelle brutte ma in maniera sempre costruttiva. Questo ci ricorda solo quanto tutto sia prezioso». Venerdì era uscito l’ultimo singolo dell’artista, “Ciao“, che anticipa l’album Kintsugi in uscita il 27 novembre.

La serata

L’intenzione è quella di «riprogrammare o di fare qualcosa in accordo con la produzione e la famiglia, ma adesso la tragedia è troppo vicina». Il Corriere spiega che Elisa, ospite da Fabio Fazio, ha dedicato a Monica la sua canzone preferita: “Eppure sentire“. Monica Massimi era madre di due figli di 23 e 18 anni. La donna era andata all’Estragon con largo anticipo per essere più vicina possibile al parco. Elisa doveva presentare “Ciao”, il singolo pubblicato venerdì 13 novembre come anteprima di Kintsugi , l’album atteso per il 27 novembre prossimo. Lele Roveri, unendosi al dolore, ha parlato dell’ipotesi di recuperare il concerto in una versione particolare, in accordo con la famiglia della 55enne, rimandando tutto alle prossime settimane.