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Muore a 35 anni al concerto di Elisa a Bologna, la cantante sui social: «Il mio pensiero e il mio cuore sono con la famiglia di Monica»

15 Novembre 2026 - 09:11 Alba Romano
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La giovane si trovava nelle prime file all'Estragon Club di Bologna in attesa dell'evento: inutili i soccorsi. L'artista ha annullato la serata in lacrime davanti a mille fan
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«Il mio pensiero e il mio cuore sono con la famiglia di Monica. Mi stringo attorno a tutti i miei fan per quello che abbiamo vissuto». È il messaggio pubblicato da Elisa nelle sue storie social dopo la tragedia che ha colpito il raduno ufficiale dei suoi fan all’«Estragon Club» di Bologna. Una donna di 35 anni è morta dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava tra il pubblico in attesa dell’evento.

Il malore nelle prime file all’Estragon Club e i soccorsi

L’episodio è avvenuto intorno alle 20 di ieri sera, sabato 14 novembre, ma la notizia si è diffusa soltanto durante la notte. Monica si trovava nelle prime file quando si è improvvisamente accasciata. Immediato l’intervento del personale sanitario presente nella struttura, ma i soccorsi non sono bastati. La donna è morta durante il trasporto in ospedale.

L’annullamento del raduno e il saluto in lacrime di Elisa ai fan

Appena appresa la notizia, l’evento è stato annullato. È stata la stessa Elisa, visibilmente commossa e in lacrime, a raggiungere i circa mille fan presenti per comunicare la decisione e spiegare quanto accaduto. Anche l’Estragon ha voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso i social. «Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene», si legge nel messaggio pubblicato dal locale bolognese. Quella che doveva essere una serata di festa e condivisione per i sostenitori della cantante si è così trasformata in una tragedia. Un dolore che ha coinvolto l’artista e l’intera comunità dei suoi fan.

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Foto copertina: ANSA/ETTORE FERRARI | La cantante Elisa al Festival di Sanremo, 2022

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