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Sanremo, Stefano De Martino svelerà i Big del Festival a dicembre: ecco dove e quando

14 Novembre 2026 - 11:06 Alba Romano
L'annuncio al Tg1 del conduttore di Sanremo Stefano de Martino
La serata, condotta da De Martino insieme a Mariasole Pollio, sarà dedicata anche alla finale di Sanremo Giovani
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Stefano De Martino ha deciso. I Big della 77esima edizione del Festival di Sanremo verranno svelati l’11 dicembre, in prima serata su Rai1 alle 21.30. La serata, condotta da De Martino insieme a Mariasole Pollio, sarà dedicata anche alla finale di Sanremo Giovani, con la sfida tra i sei concorrenti rimasti in gara.

Il vincitore conquisterà un posto tra i Big del Festival, diventando il 24esimo artista del cast. L’appuntamento è fissato al Casinò di Sanremo e permetterà di conoscere l’intero elenco dei partecipanti alla kermesse in programma da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027.

Gli annunci dei giorni scorsi

La striscia quotidiana si preannuncia ricca di comicità. La fascia preserale del PrimaFestival – come già annunciato dallo stesso direttore artistico – vedrà alla guida i The Jackal, mentre a raccogliere il testimone a notte fonda sarà la Gialappa’s Band con l’inedito ControFestival.

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