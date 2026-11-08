Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerIsraeleLeonardo Del VecchioUcraina
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoRaiStefano De MartinoTvVideo

Sanremo 2027, Stefano De Martino attiva il countdown. Mancano 100 giorni – Il video

08 Novembre 2026 - 12:32 Alba Romano
L'annuncio del conduttore e direttore artistico sui social. Ecco le novità, finora rese pubbliche
Google Preferred Site

Si accendono i motori per la 77esima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico e conduttore Stefano De Martino ha dato il via al countdown ufficiale dei 100 giorni. L’annuncio sui social con un video: la kermesse andrà in scena al Teatro Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027, serata della proclamazione del brano vincitore.

La striscia quotidiana si preannuncia ricca di comicità: la fascia preserale del PrimaFestival vedrà alla guida i The Jackal, mentre a raccogliere il testimone a notte fonda sarà la Giallappa’s Band con l’inedito ControFestival.

La novità della serata Performance

Sul fronte della gara, saranno 24 i cantanti a contendersi il leoncino d’oro con brani inediti; l’ultimo tassello del cast verrà deciso l’11 dicembre nel corso della finale di Sanremo Giovani, Sarà Sanremo. Il regolamento presenta modifiche sostanziali nella struttura delle singole serate. Per giovedì 18 febbraio (la serata delle Cover) gli artisti proporranno un pezzo celebre — italiano o internazionale — uscito entro il 31 dicembre 2026, con la facoltà di duettare con colleghi stranieri o nostrani. La gara delle cover decreterà un proprio podio a sé stante e non inciderà sulla classifica generale del Festival. Grande novità è prevista per venerdì 19 febbraio (ovvero la Serata Performance). I cantanti reinterpreteranno il loro pezzo inedito attraverso arrangiamenti, messe in scena e scelte espressive completamente rivisitate. Questa sessione metterà in palio un premio speciale: chi vincerà la Serata Performance staccherà il pass per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2027 (con punteggio scorporato dalla corsa al titolo principale).

Sanremo 2027: il meccanismo di voto

Il meccanismo di voto vedrà all’opera Televoto e Voto Online (Giuria Popolare), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Inoltre, esclusivamente per la Serata Performance di venerdì, farà il suo esordio una speciale Giuria Internazionale di Esperti, formata da figure di spicco dello show business e del panorama musicale globale.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Martina Colombari: «Ho un buco nella pancia, ci passa una mano». Perché non vuole operarsi e le parole sulle «scappatelle»

2.

Gio Evan: «Il mio più grande pregio? Saper rinunciare. Per esempio, non voglio i soldi della gente che non mi piace» – L’intervista

3.

Report, Ranucci nega l’«in bocca al lupo» ai nuovi conduttori: «Lo faccio ai ragazzi di Spotlight»

4.

Caso Ravagnani, il Codacons presenta un esposto: «Chiesta la sospensione di BellaMa’ e sanzioni per Diaco»

5.

«Teste di ca***, giù i cellulari», lo sbrocco del cantante del Placebo dal palco: la reazione dei fan a Milano – Il video

leggi anche

Col biglietto fuori dall’Ariston, ma falso. Lo scenario horror per la Rai: l’allarme sulla truffa prima di Sanremo

Stefano De Martino all'Ariston di Sanremo
CULTURA & SPETTACOLO
Di Giulia Norvegno

Clementino e Rocco Hunt: «Ci siamo conosciuti a una battle di freestyle. Adesso, dopo 15 anni, facciamo un disco insieme» – L’intervista

Clementino e Rocco Hunt: «Ci siamo conosciuti a una battle di freestyle. Adesso, dopo 15 anni, facciamo un disco insieme» &#8211; L&#8217;intervista
CULTURA & SPETTACOLO
Di Gabriele Fazio

Il ritorno dei Fask: «Sanremo? Abbiamo la canzone giusta» – L’intervista

Il ritorno dei Fask: «Sanremo? Abbiamo la canzone giusta» &#8211; L’intervista
CULTURA & SPETTACOLO
Di Gabriele Fazio