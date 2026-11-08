Sanremo 2027, Stefano De Martino attiva il countdown. Mancano 100 giorni – Il video

L'annuncio del conduttore e direttore artistico sui social. Ecco le novità, finora rese pubbliche

Si accendono i motori per la 77esima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico e conduttore Stefano De Martino ha dato il via al countdown ufficiale dei 100 giorni. L’annuncio sui social con un video: la kermesse andrà in scena al Teatro Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027, serata della proclamazione del brano vincitore.

La striscia quotidiana si preannuncia ricca di comicità: la fascia preserale del PrimaFestival vedrà alla guida i The Jackal, mentre a raccogliere il testimone a notte fonda sarà la Giallappa’s Band con l’inedito ControFestival.

La novità della serata Performance

Sul fronte della gara, saranno 24 i cantanti a contendersi il leoncino d’oro con brani inediti; l’ultimo tassello del cast verrà deciso l’11 dicembre nel corso della finale di Sanremo Giovani, Sarà Sanremo. Il regolamento presenta modifiche sostanziali nella struttura delle singole serate. Per giovedì 18 febbraio (la serata delle Cover) gli artisti proporranno un pezzo celebre — italiano o internazionale — uscito entro il 31 dicembre 2026, con la facoltà di duettare con colleghi stranieri o nostrani. La gara delle cover decreterà un proprio podio a sé stante e non inciderà sulla classifica generale del Festival. Grande novità è prevista per venerdì 19 febbraio (ovvero la Serata Performance). I cantanti reinterpreteranno il loro pezzo inedito attraverso arrangiamenti, messe in scena e scelte espressive completamente rivisitate. Questa sessione metterà in palio un premio speciale: chi vincerà la Serata Performance staccherà il pass per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2027 (con punteggio scorporato dalla corsa al titolo principale).

Sanremo 2027: il meccanismo di voto

Il meccanismo di voto vedrà all’opera Televoto e Voto Online (Giuria Popolare), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Inoltre, esclusivamente per la Serata Performance di venerdì, farà il suo esordio una speciale Giuria Internazionale di Esperti, formata da figure di spicco dello show business e del panorama musicale globale.