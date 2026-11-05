Sanremo 2027: niente più DopoFestival, ci sarà ControFestival. A condurlo la Gialappa’s Band – Il video

L'annuncio al Tg1 dato dal direttore artistico e conduttore Stefano De Martino

«Al termine delle serate del Festival non ci sarà il Dopofestival». L’annuncio lo dà il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino stravolgendo una pietra miliare dell’evento all’Ariston, ma nulla è perduto. Perché, simulando una conduzione al Tg1, il conduttore ha dato una nuova garanzia: ci sarà il Controfestival. Da chi sarà condotto? Dalla Gialappa’s Band, che compare (o meglio si fa sentire) con De Martino nello sketch. Questa la novità annunciata dal futuro conduttore del Festival di Sanremo. L’annuncio è stato fatto durante l’edizione serale del Tg1.