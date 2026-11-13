Pierluigi Diaco sotto indagine, la Rai apre un audit interno su BellaMa’: perché c’entra anche un’intervista alle Iene

Dopo le testimonianze e gli audio dei fuorionda pubblicati da Selvaggia Lucarelli, si apre una verifica approfondita sul programma di Rai2. Le polemiche dopo l'intervista all'ex prete-influencer Alberto Ravagnani

Dopo l’avvio di accertamenti da parte della Direzione DayTime annunciati dalla Rai mercoledì 11 novembre, l’azienda ha disposto un audit interno su Pierlugi Diaco, il conduttore di BellaMa’ finito nella bufera per l’intervista dello scorso 3 novembre all’ex sacerdote e oggi concorrente di Ballando con le Stelle Alberto Ravagnani. Lo ha reso noto in una nota, ripresa dall’Ansa, in cui spiega che la decisione è stata presa «a seguito delle segnalazioni pervenute dalla direzione Daytime in relazione a ulteriori elementi emersi nella gestione del programma», che però non vengono specificati. L’indagine, affidata alla direzione Daytime, era partita dopo che Selvaggia Lucarelli aveva pubblicato nella sua newsletter Vale Tutto le testimonianze di ex concorrenti e collaboratori e alcuni audio fuori onda, da cui emergerebbe un clima di forte tensione dietro le quinte del programma, fatto di aggressioni verbali, intimidazioni e minacce professionali.

L’intervista di Diaco alle Iene

Tra gli elementi finiti sotto esame ci sarebbe anche quella che è stata descritta come una «lunga intervista di 12 minuti» rilasciata da Pierluigi Diaco a Le Iene. Il programma di Italia 1 ha però voluto ridimensionarla. Nella puntata di ieri, e poi sul proprio sito, ha precisato «ad onor di verità» che la chiamata è durata meno di 12 minuti e che non si trattava di un’intervista ufficiale, ma di «una semplice telefonata per capire il punto di vista di Diaco in quel momento». Le Iene spiegano di averla registrata, come fanno sempre per documentare il proprio lavoro, e si augurano che «venga valutata per quello che è».

L’intervista ad Alberto Ravagnani che ha fatto scoppiare il Caso Diaco

Il caso Diaco era esploso dopo la puntata di BellaMà andata in onda lo scorso 3 novembre, in cui il conduttore aveva incalzato con domande sulla sua sfera privata e sul suo orientamento sessuale l’ex sacerdote Alberto Ravagnani, oggi concorrente di Ballando con le Stelle. Pochi giorni dopo la direzione Daytime si era scusata per i toni «non adeguati ed eccessivi» dell’intervista e l’azienda aveva inviato al conduttore una lettera di richiamo formale, invitandolo al rispetto del Codice etico aziendale.