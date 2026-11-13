Luciano Ligabue è un mago sul palco ma anche in Borsa. Guadagni boom con i suoi soldi investiti sui mercati finanziari

Il fiuto è anche del fratello Marco, che amministra le società musicali del rocker emiliano. I due temono però per i terremoti azionari provocati dalle scelte di Donald Trump.

Luciano Ligabue non sta vivendo solo un periodo d’oro come cantante, ma a leggere i bilanci delle società da lui controllate, è diventato uno straordinario investitore finanziario in grado di ottenere rendimenti super che ne fanno nel piccolo del suo giro di affari una sorta di Warren Buffet (il mago della finanza Usa) italiano. Nei conti della sua “Fuoritempo srl” viene citata una plusvalenza 2025 sugli investimenti finanziari passati di ben 2,36 milioni di euro tassabili negli anni successivi. E ci sono immobilizzazioni finanziarie per 5,46 milioni di euro, in crescita di 893.518 euro rispetto l’anno precedente. Nei conti dell’altra società da lui controllata, la “Zoo aperto srl” ci sono immobilizzazioni finanziarie per 14,771 milioni di euro, anche queste in crescita visto che nell’anno precedente erano 12,909 milioni di euro.

Luciano con il fratello Marco, che amministra le società

Il trading sui titoli grazie alla grande liquidità sui conti correnti

Grazie a questo fiuto negli investimenti finanziari, che potrebbe essere di Luciano ma soprattutto del fratello Marco che è amministratore unico di entrambe, nell’ultimo anno è lievitata anche la liquidità disponibile sui conti correnti. Nella Fuoritempo è salita di quasi dieci volte, da 255.614 a 2.366.180 euro. Nella Zoo aperto è aumentata, ma in maniera meno significativa: da1,131 a 1,315 milioni di euro. Proprio questa società nel giro di un anno ha comprato titoli per 3,672 milioni di euro vendendo parte del portafoglio esistente per 1,809 milioni di euro. Qualcosa ha anche investito nel mattone, visto che risultano intestati alla società 7 fabbricati nella natia Correggio (RE) e uno a Carpi (Mo).

Ricavi quadruplicati e guadagni raddoppiati in un anno anche con la musica

Se sul mercato finanziario le cose sono andate benissimo, Ligabue non può lamentarsi nemmeno del suo core business (diritti musicali e da concerti). Le due società complessivamente hanno avuto ricavi per 6,231 milioni di euro, quadruplicando le entrate dell’anno precedente (1,589 milioni di euro). Anche il guadagno consolidato ottenuto, grazie soprattutto alla grande performance della Fuoritempo, è quasi raddoppiato. Era di 1,458 milioni di euro nel 2024, è diventato nel bilancio successivo di 2,846 milioni di euro.

Preoccupato per i suoi soldi ma anche per l’Italia con i pasticci fatti da Donald Trump

Essendo così attenti ai loro investimenti finanziari i fratelli Ligabue da entrambi i bilanci emerge una grande preoccupazione per la stabilità dei mercati terremotata dalle decisioni del presidente Usa Donald Trump. I Ligabue brothers citano allarmati la scelta del presidente di mettere nuove aliquote di dazi dopo la bocciatura di quelle originali nel febbraio 2026 da parte della Corte Suprema. Scrivono: «La questione dei rimborsi agli importatori è destinata a rimanere oggetto di contenzioso per anni. L’incertezza che ne deriva si innesta su un quadro di scambi internazionali già fragile, con l’export italiano che nel 2025 aveva registrato una crescita trainata da un numero ristretto di settori e con la domanda tedesca – primo mercato di sbocco manifatturiero – ancora stagnante». Secondo allarme arriva naturalmente dalla guerra all’Iran e dalle sue conseguenze sullo Stretto di Hormuz che hanno determinato «un significativo rialzo dei prezzi dell’energia, in un Paese – come l’Italia – che già sconta, strutturalmente, costi energetici tra i più elevati d’Europa e che dipende per una quota rilevante del proprio fabbisogno da importazioni di gas e petrolio». I Ligabue temono pure «ulteriori rischi di strozzatura della catena logistica transitante dal Mar Rosso e dal Canale di Suez che si tradurrebbero in pressioni inflazionistiche difficilmente assorbibili nel breve periodo, con potenziali riflessi sulla competitività del sistema produttivo nazionale, sui margini delle imprese manifatturiere e sulla tenuta dei consumi delle famiglie». Sembra che siano a capo del governo italiano più che su un palco a cantare e suonare…