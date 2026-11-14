Avril Lavigne è diventata madre a 42 anni per la prima volta. Mistero sul padre

La cantante ha annunciato la nascita della sua prima figlia. Nessun dettaglio sul nome della bambina né sull'identità del compagno. Intanto lavora al nuovo album

Avril Lavigne è diventata mamma per la prima volta. A 42 anni, la regina del pop-punk ha annunciato sui social la nascita della sua prima figlia. «La nostra mini principessa è arrivata», ha scritto la cantante canadese, accompagnando il messaggio con tre fotografie. In una si vedono le mani dei neogenitori che stringono quella della bambina, in un’altra Lavigne tiene la piccola al petto. L’ultimo scatto è un omaggio al suo inconfondibile stile, ovvero uno skateboard con due paia di Vans a scacchi da adulto e un paio in miniatura per la nuova arrivata.

Mistero sul nome e sul padre

La cantante ha scelto di mantenere il riserbo sulla sua vita privata, senza rivelare il nome della figlia né l’identità del compagno. Un suo rappresentante ha confermato al settimanale statunitense People che l’artista si sta dedicando alla famiglia, senza però rinunciare ai suoi progetti musicali. «Avril si sta godendo del tempo con la sua famiglia mentre lavora al suo nuovo album e vuole ringraziare i fan per tutto il loro affetto!», ha riferito.

Dal successo a 17 anni a oggi: chi è Avril Lavigne

Otto volte candidata ai Grammy Award, Avril Lavigne aveva appena 17 anni quando nel 2002 conquistò le classifiche internazionali con il suo album di debutto, Let Go. Il disco, che ha venduto oltre 17 milioni di copie in tutto il mondo, conteneva alcuni dei brani destinati a segnare la sua carriera, da Complicated a Sk8er Boi e I’m with You. Il successo è proseguito con Under My Skin nel 2004 e The Best Damn Thing nel 2007, entrambi arrivati direttamente al primo posto della Billboard 200. Proprio da quest’ultimo album è tratto Girlfriend, il suo primo singolo a raggiungere la vetta della classifica statunitense. Ora, a oltre vent’anni dal debutto, Lavigne si prepara a tornare con un nuovo disco e una famiglia appena allargata.