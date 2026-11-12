Ancora guai per Niko Pandetta: il trapper coinvolto in una maxi operazione antimafia contro il traffico di droga

Pandetta è nipote dello storico boss Salvatore “Turì” Cappello, al 41-bis dal 1993, e ha sempre dichiarato il suo legame con Cosa Nostra. Secondo le indagini della procura di Palermo le sue esibizioni sarebbero state finanziate da un boss dal carcere

Era diventato noto per il suo legame con Cosa nostra e spesso sul palco dedicava le sue canzoni «a chi purtroppo sta al 41-bis». Poi è stato accusato di essere vicino al clan del Borgo Vecchio e incarcerato per spaccio. E ora Niko Pandetta, il trapper catanese nipote del boss Turi Cappello, dovrà affrontare una nuova misura cautelare in carcere. Il cantante, già detenuto, è tra i 36 destinatari di un’ordinanza, eseguita nella mattina di giovedì 12 novembre dai carabinieri del comando provinciale di Messina, nell’ambito di una maxi operazione contro il traffico di droga.

Chi è Niko Pandetta

Vincenzo “Nikò” Pandetta è nato a Catania, nel quartiere Cibali, nel 1991. Partito come cantante neomelodico, ha poi virato sulla trap con brani come Pistole nella Fendi e l’album Malavita, ottenendo due dischi d’oro con il singolo e album Bella vita. Il suo nome, però, non è legato solo all’ambito musicale: è conosciuto soprattutto per la parentela con lo zio, lo storico boss Salvatore “Turì” Cappello, al 41-bis dal 1993.

Come Pandetta è legato ai boss mafiosi

Proprio unendo la musica e il suo legame con la mafia, Pandetta era solito aprire i live con un omaggio «a chi purtroppo sta al 41-bis», in riferimento agli amici e parenti dietro le sbarre, e aveva più volte espresso il suo affetto verso gli uomini di Cosa nostra. Inoltre, la dedica allo zio in una sua canzone aveva acceso polemiche e portato allo stop di alcuni concerti. E tali esibizioni, stando alle indagini della procura di Palermo, sarebbero state finanziate da un boss dal carcere che, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe detto a Pandetta: «Fatti un tatuaggio e ti scrivi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e si risolvono i problemi». Un modo per evitare le critiche durante i suoi live.

Le indagini su Pandetta in passato

Il trapper è finito più volte nel mirino degli inquirenti. Il 12 ottobre 2022 la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, rendendo definitiva la condanna a quattro anni per spaccio. Dopo la sentenza, Pandetta si era reso irreperibile ed era stato arrestato il 19 ottobre 2022 a Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro. Così la pena era salita a quattro anni e cinque mesi per il reato di evasione. Poi nell’ottobre 2025 Pandetta ha lasciato il carcere di Cagliari per proseguire la pena in una comunità calabrese. E ancora lo scorso giugno era arrivata un’ordinanza del gip di Catania, su richiesta della Dda, per un traffico di droga aggravato dall’aver favorito due clan mafiosi: secondo l’accusa, Pandetta avrebbe fatto da mediatore in affari con la cosca siracusana pur essendo detenuto. Quel provvedimento, però, è stato annullato dal Riesame di Catania a inizio luglio.

Cos’è successo ora al trapper

Ora sono arrivati nuovi guai per il rapper, raggiunto da una nuova misura cautelare, notificata in carcere, nell’operazione dei carabinieri di Messina che ha portato a 36 arresti. Le accuse sono associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e all’introduzione illecita di cellulari per i detenuti, aggravate dal metodo mafioso.