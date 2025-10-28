Ultime notizie FemminicidiGazaLegge di bilancioUcraina
Niko Pandetta lascia il carcere per andare in comunità. L’annuncio del cantante neomelodico arrestato un anno fa a Milano – Il video

28 Ottobre 2025 - 20:37 Ugo Milano
Finirà di scontare la condanna in Calabria in un centro di riabilitazione. A maggio si era collegato in videochiamata a un concerto di Baby Gang, mentre si trovava in carcere a Palermo

Ha lasciato il carcere di Cagliari il cantante neomelodico catanese Niko Pandetta, nipote del boss mafioso Turi Cappello e condannato definitivamente a oltre 4 anni per spaccio ed evasione. Ora il cantante, che è anche indagato dalla Dda di Palermo per un traffico di cellulari e droga nel carcere Pagliarelli, andrà in una comunità in Calabria, dove finirà di scontare la condanna. Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram, dove ha anche pubblicato il video del momento in cui esce dal penitenziario sardo di Uta. Il video mostra Niko, all’anagrafe Vincenzo Pandetta, uscire dal carcere con una tuta sportiva e andare via sgommando a bordo di un grosso suv. Come previsto dalla legge, a decidere sulla scarcerazione è stato il magistrato di sorveglianza.

L’arresto a Milano, il video mostrato da Baby Gang

Pandetta, 32 anni, era stato arrestato il 19 ottobre del 2024 a Milano, dopo la condanna definitiva confermata in Cassazione. Lo scorso maggio era apparso in videochiamata a un concerto del rapper Baby Gang, che ora si trova ai domiciliari per possesso di arma da fuoco. In quel periodo Pandetta era recluso a Palermo e la vicenda aveva fatto scattare una serie di controlli all’interno della struttura. Gli agenti avevano trovato un cellulare nella cella del cantante nipote del boss Cappello, che per questo era stato indagato e trasferito a Cagliari.

