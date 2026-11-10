Baby Gang non si presenta in aula per il processo: «Mi hanno pestato in carcere»

Zaccaria Mouhib ha partecipato all'udienza a Lecco collegato dal carcere, riferendo di botte subite in cella. Le verifiche dei medici del carcere di Busto Arsizio

Non si è presentato oggi in udienza a Lecco, per uno dei suoi processi, il trapper Baby Gang. 25 anni, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, il giovane ha riferito al suo difensore di essere stato «pestato in carcere». Il suo legale, l’avvocato Niccolò Vecchioni, lo ha fatto presente al giudice, che ha acquisito una relazione medica del carcere di Busto Arsizio (Varese) che, come spiegato dalla difesa, dava atto di «segni di percosse riferiti dal detenuto». Il cantante è a processo in rito abbreviato, davanti al gup Salvatore Catalano, assieme all’amico e trapper Simba La Rue, ossia Lamine Saida, per il possesso di un fucile mitragliatore esibito nel video di un brano di Baby Gang, al quale aveva preso parte anche Simba. Nella scorsa udienza la pm Chiara Stoppioni ha chiesto la condanna a due anni e quattro mesi per Baby Gang e a un anno e otto mesi per Simba La Rue.

Il collegamento all’udienza e l’attesa per la sentenza

Il 25enne ha partecipato dunque in videocollegamento dal carcere all’udienza, che è stata dedicata agli interventi della difesa: la sentenza è prevista per gennaio. Il trapper era stato arrestato nuovamente il 17 marzo in un’altra inchiesta della Procura lecchese per accuse di detenzione di armi e altri reati chiusa nei mesi scorsi. Il 13 novembre al Riesame di Milano si discuterà la richiesta della difesa di concessione dei domiciliari in una comunità terapeutica, con braccialetto elettronico, per un «disturbo psichiatrico» e per «abuso di stupefacenti».