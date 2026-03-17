«Non hai diritto di parola». Baby Gang di nuovo in arresto: è accusato del pestaggio della compagna – Il video

Tra le tante vessazioni anche quella di «conservare i propri abiti chiusi in dei sacchi per avere lui più spazio nell'armadio»

Il trapper Baby Gang (24 anni) è stato nuovamente arrestato nell’ambito di un’indagine della Procura di Lecco per diversi reati. Tra le accuse principali ci sono maltrattamenti gravi nei confronti della compagna convivente, che avrebbe subito minacce, violenze fisiche e psicologiche, controlli ossessivi e imposizioni (come lasciare il lavoro e isolarsi dai social). In un caso le avrebbe anche provocato la frattura del setto nasale.

Le minacce di Baby Gang alla compagna

«Tu non hai manco il diritto di parola» è una delle frasi pronunciate dal trapper contro la ex ed emerse nel corso delle indagini, con 151 pagine del gip di Lecco Gianluca Piantadosi. La nuova inchiesta è scaturita da un’altra indagine, sempre dei carabinieri e della Procura di Lecco, che aveva portato a un ennesimo nuovo arresto a Milano dell’artista lo scorso settembre, sempre per un’arma. Ed era partita dal ritrovamento di un mitragliatore AK47, riconducibile alla famiglia Hetem (erano stati arrestati), utilizzato «durante le riprese di alcuni video» di Baby Gang e dell’amico e collega Simba La Rue (anche lui sta scontando condanne definitive). I maltrattamenti di baby Gang nei confronti della convivente risalgono al periodo tra il 2023 e il luglio 2025. «Ti vai a fare male oggi, vuoi andare all’ospedale? (…) ti spaccherei tutta la faccia», sono solo alcune delle tante minacce di lui. Tra le tante vessazioni anche quella di «conservare i propri abiti chiusi in dei sacchi per avere lui più spazio nell’armadio».

Gli altri arresti

Nell’ordinanza, con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere anche per altre 8 persone (per tre indagati, invece, divieti di dimora), figurano anche un amico del trapper, Ayoub Noureddine e altre persone del suo “entourage”. Il primo gennaio del 2025 Baby Gang e un altro giovane della sua crew avrebbero sparato pure «alcuni colpi in aria» con un kalashnikov nel Lecchese. Poi, per lui e altri sette indagati anche l’imputazione di aver rapinato una persona per cercare di prendergli un bancomat, un badge e un cellulare. Dagli atti emerge che Mouhib aveva prima accusato quell’uomo e altri due «di voler rubare a casa sua». Per questo episodio il trapper e altri sono pure indagati per il pestaggio nei confronti dei tre e per sequestro di persona.