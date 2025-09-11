Arrestato il rapper Baby Gang: trovate una pistola con matricola abrasa nella stanza d’hotel e altre due armi nella sua casa a Lecco

Insieme a lui altre 4 persone sono in custodia cautelare. L’indagine della procura riguarda un giro di cocaina da oltre diecimila euro al mese

È finito in manette Zaccaria Mouhib, 24 anni, noto come Baby Gang. Questa mattina, giovedì 11 settembre, i carabinieri di Lecco lo hanno arrestato in flagranza per porto e detenzione illegale di armi. L’operazione, condotta dai militari del comando provinciale, ha portato all’esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, tutte indagate per detenzione di armi comuni e da guerra e per traffico di droga. Baby Gang è stato rintracciato in un albergo di via Vallazze, a Milano. Nella sua stanza è stata sequestrata una pistola calibro 9 con matricola abrasa, completa di caricatore con nove cartucce. Altre due armi sono state trovate nella sua abitazione a Calolziocorte, nascoste nel doppio fondo di un mobile.

Le indagini

L’indagine della procura di Lecco riguarda un giro di cocaina che, secondo gli investigatori, fruttava oltre diecimila euro al mese. Tra gli indagati ci sono un cinquantenne, il figlio di 23 anni, il cognato di 42 anni e un altro figlio già fermato in flagranza durante le indagini, trovato in possesso di due pistole rubate. Alcune delle armi sequestrate sarebbero state utilizzate nella sparatoria di corso Como dello scorso luglio, episodio in cui furono coinvolti anche Baby Gang e Simba La Rue, attualmente indagato. L’inchiesta è partita a gennaio 2024, quando uno dei sospettati era stato arrestato con un fucile mitragliatore ex cecoslovacco, perfettamente funzionante. Gli investigatori hanno accertato che lo stesso tipo di arma era apparso in alcuni video musicali dei rapper coinvolti.