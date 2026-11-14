Rocío Muñoz Morales e la rottura con Raoul Bova: «Ho portato le nostre figlie da uno psicologo»

L'attrice racconta il rapporto con le figlie, il ricorso a un terapeuta e la scelta di rimanere single. E smentisce i presunti flirt con Stefano De Martino e Fernando Nicolás

«Saper stare da soli è un segno di forza». A oltre un anno dalla separazione da Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales racconta come è cambiata la sua vita e perché, almeno per il momento, ha scelto di dedicarsi soprattutto alle figlie, Luna, quasi 11 anni, e Alma, 8. In un’intervista a Candida Morvillo del Corriere della Sera, l’attrice spagnola ha ripercorso il periodo seguito alla fine della relazione, durante il quale ha cercato anche l’aiuto di uno «psicologo infantile» per capire come affrontare la separazione con le bambine. «La mia priorità era salvaguardarle da una situazione di cui non avevano colpa e che avrebbe potuto segnarle», spiega. Il consiglio dello specialista è stato quello di «raccontare una verità adeguata alla loro età», senza nascondere completamente i momenti di sofferenza. «Ho cercato di contenere i momenti di tristezza e dolore, ma ho capito che sarebbe stato inutile fingere che non esistessero». Oggi il rapporto con le figlie è ancora più stretto. «Noi tre eravamo già molto unite, ma dopo la separazione siamo diventate un’unica cosa, in modo potentissimo».

La separazione da Raoul Bova

Dell’ex compagno e della fine della loro storia Muñoz Morales parla senza rinnegare il dolore provato. «Io il mio vissuto l’ho vissuto, ma non ho voluto sentirmi vittima. Le cose erano andate così e credo di aver reagito con eleganza, rispetto e, per questo, anche con il silenzio», ha detto. A darle conforto in questo periodo è stata anche la fede, che l’accompagna da sempre. L’attrice ha raccontato del suo legame con alcune suore comboniane conosciute nel 2013, quando si era trasferita a Roma e ancora non conosceva nessuno. Tornare a Madrid dopo la separazione, invece, non è mai stata un’opzione. «Quando penso “torno a casa”, penso a Roma. Ormai faccio tutto in italiano, penso in italiano, dico “ti amo” in italiano, cucino in italiano. In spagnolo, prego soltanto».

I presunti flirt e la scelta di restare single

Negli ultimi mesi all’attrice sono state attribuite diverse relazioni, da quella con il pilota Andrea Iannone ai presunti flirt con l’imprenditore spagnolo Fernando Nicolás e Stefano De Martino. Muñoz Morales chiarisce di essere single. «Con Andrea è rimasta una bella amicizia, e Nicolás e Stefano se li sono completamente inventati», afferma. Dietro le indiscrezioni, sospetta, potrebbe esserci stato anche il tentativo di danneggiare la sua immagine. «Ho l’impressione che qualcuno, non so chi, avesse interesse a raccontarmi come una che frequenta tanti uomini, forse per ferirmi o sporcare un’immagine che dalla separazione era uscita limpida». L’attrice rivendica però la propria libertà e racconta di aver avuto bisogno di tempo per sé. «Una donna tradita può avere subito voglia di risentirsi desiderata e recuperare le sue sicurezze femminili, ma a me non è successo». E questo non significa aver smesso di credere nell’amore. Cosa cerca oggi in un uomo? «Il coraggio di essere onesto. Vorrei un uomo risolto, sicuro, che mi stimi non solo per la donna che sono con lui, ma per la donna che sono a prescindere».