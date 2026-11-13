Al Bano vuole andare a Gaza con papa Leone: «Se ci va lui, ci vado anch’io». Il viaggio dopo gli insulti per il concerto a Tel Aviv – Il video

Carrisi era già finito al centro delle polemiche per un concerto a Tel Aviv lo scorso settembre. Già più volte impegnato a cercare la pace tra Mosca e Kiev, di solito con esibizioni in territorio russo, ora aderisce all'iniziativa di un'associazione che vorrebbe vedere Prevost in visita nella Striscia

«Se il Papa va a Gaza, ci vado anch’io al suo fianco» dice Al Bano Carrisi, pronto ad accompagnare papa Leone XIV nella Striscia. Sempre che il Pontefice dovesse decidere di fare quel viaggio. Dopo i ripetuti appelli al raggiungimento della pace tra Ucraina e Russia, per i critici un po’ troppo spesso da sponda moscovita, il cantante pugliese ha aderito all’appello dell’associazione L’Isola che non c’è, che chiede al Papa di recarsi a Gaza per richiamare l’attenzione sulla situazione della popolazione palestinese e favorire l’arrivo degli aiuti umanitari. L’idea è partita da Latiano, in provincia di Brindisi. L’associazione vorrebbe che Leone XIV seguisse l’esempio di Giovanni Paolo II, che durante la guerra nei Balcani aveva manifestato la volontà di raggiungere Sarajevo.

Al Bano e il viaggio in Terra Santa

Al Bano, insieme a L’isola che non c’è, era già stato in Terra Santa nell’aprile del 2025, insieme a una delegazione della stessa associazione. Durante il viaggio aveva incontrato i frati francescani e cantato per alcuni bambini palestinesi ospitati a Gerusalemme. La pace è un tema da tempo caro al cantante, che ricorda gli insegnamenti del padre Carmelo, reduce dalla Seconda guerra mondiale. «Mio padre ha fatto di me uno strumento di pace. Mi ha insegnato ad essere figlio dell’amore per la pace. Mi difenderò sempre e attaccherò chiunque ami quel sostantivo maledetto chiamato guerra».

Le polemiche per il concerto a Tel Aviv

Lo scorso settembre, poi, Carrisi era finito al centro delle polemiche per un concerto a Tel Aviv. La scelta di esibirsi in Israele, mentre proseguiva il conflitto a Gaza, gli aveva attirato diverse critiche sui social. Il cantante aveva difeso la propria decisione: «In un mondo diviso, la musica continua a essere un ponte», aveva dichiarato all’Ansa. Pochi giorni dopo, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva assicurato di voler cantare anche nella Striscia: «Non vedo l’ora di poter cantare a Gaza».

La lettera al Papa

Non è il primo appello dell’associazione pugliese sulla situazione a Gaza. Nei mesi scorsi L’Isola che non c’è aveva già raccolto le firme di oltre 140 personalità per chiedere un intervento che consentisse l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia. La richiesta era stata consegnata anche al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, mentre il Consiglio regionale aveva approvato una mozione a sostegno dell’iniziativa. L’appello era stato rivolto anche alla premier Giorgia Meloni e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ora l’associazione torna a rivolgersi al Vaticano. Secondo il presidente onorario Franco Giuliano, i tentativi fatti finora non sono bastati. Da qui l’idea di chiedere a Leone XIV di andare personalmente a Gaza. Con Al Bano già pronto a partire.