Tragedia al concerto dei fan di Elisa, ragazza si sente male e muore: la cantante annulla l’evento in lacrime

La ragazza ha accusato un malore mentre si trovava nelle prime file dell’Estragon Club. Cosa sappiamo

Una ragazza di 35 anni ha accusato un malore durante il raduno dei fan di Elisa all’Estragon Club di Bologna e, secondo le prime informazioni, sarebbe morta. Lo riferiscono i presenti, ma si attendono conferme ufficiali dell’organizzazione. Il malore sarebbe avvenuto intorno alle 20, circa un’ora prima dell’inizio del concerto. La giovane si trovava tra le prime file, a pochi metri dal palco, quando si è sentita male. Stando a quanto apprende Open, i sanitari sono intervenuti e l’hanno portata fuori dal locale in barella.

Elisa annulla il concerto in lacrime

Il concerto, in programma alle 21, è stato annullato. È stata la stessa Elisa a comunicare la decisione ai fan, salendo sul palco in lacrime. «Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta», ha riferito sui social uno dei presenti. Il raduno non era aperto al pubblico. C’erano circa mille persone ed era riservato al fan club.

Articolo in aggiornamento