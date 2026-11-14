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Tragedia al concerto dei fan di Elisa, ragazza si sente male e muore: la cantante annulla l’evento in lacrime

14 Novembre 2026 - 23:10 Ygnazia Cigna
elisa raduno fan
La ragazza ha accusato un malore mentre si trovava nelle prime file dell’Estragon Club. Cosa sappiamo
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Una ragazza di 35 anni ha accusato un malore durante il raduno dei fan di Elisa all’Estragon Club di Bologna e, secondo le prime informazioni, sarebbe morta. Lo riferiscono i presenti, ma si attendono conferme ufficiali dell’organizzazione. Il malore sarebbe avvenuto intorno alle 20, circa un’ora prima dell’inizio del concerto. La giovane si trovava tra le prime file, a pochi metri dal palco, quando si è sentita male. Stando a quanto apprende Open, i sanitari sono intervenuti e l’hanno portata fuori dal locale in barella.

Elisa annulla il concerto in lacrime

Il concerto, in programma alle 21, è stato annullato. È stata la stessa Elisa a comunicare la decisione ai fan, salendo sul palco in lacrime. «Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta», ha riferito sui social uno dei presenti. Il raduno non era aperto al pubblico. C’erano circa mille persone ed era riservato al fan club.

Articolo in aggiornamento

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