Lo sfogo di Barbara D’Urso dopo Ballando con le stelle: «Ho subito un’aggressione, non perdono». Lo scontro con Mariotto – Il video

La giudice si sfoga in un video e attacca anche la produzione del programma: «Sono entrata in una famiglia che diceva di proteggere i suoi componenti. Non mi sono sentita difesa»

«Quello che è successo è brutto, triste, imperdonabile. Ho subito un’aggressione e la mia famiglia non mi ha difeso. Questa volta non perdono». Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo lo scontro con Guillermo Mariotto durante la puntata di Ballando con le stelle di sabato 14 novembre. Alle 4.30 del mattino, l’ex conduttrice di Mediaset ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui ha raccontato la delusione per quanto accaduto in diretta, quando il collega ha spruzzato del profumo accanto a lei dicendo «Sento puzza». «Era chiaramente premeditato. È arrivato con questo coso che mi spruzzava addosso. Io cerco sempre di non fare polemiche, di evitare, di volare alto… Ma poi è sbottato in questa cosa orribile: un’aggressione, un atteggiamento per umiliare», ha detto D’Urso, senza mai nominare Mariotto.

L’affondo contro Milly Carlucci e il possibile addio al programma

A ferire la giudice sarebbe stato anche il mancato intervento di chi, a suo avviso, avrebbe dovuto tutelarla. Un riferimento alla squadra di Ballando con le stelle e, indirettamente, alla conduttrice Milly Carlucci. «Trovo questa cosa imperdonabile, molto triste. Sono entrata in una famiglia che diceva di proteggere i suoi componenti. Io questa volta non mi sono sentita difesa», ha spiegato. D’Urso ha poi lasciato intendere che la sua permanenza nel programma potrebbe essere in discussione. «Sono una professionista, e sono rimasta fino all’1,45. Io c’ero, per ora…». E ancora: «Non so quello che accadrà, o forse sì». Un’ora dopo, alle 5.30, la conduttrice ha pubblicato un’altra storia su Instagram, spiegando di non riuscire a dormire. «Sono veramente provata da quello che è accaduto stasera. Dopo un po’ di settimane nelle quali l’atmosfera verso di me nel programma era molto provocatoria, ma in cui ho sempre cercato di andare avanti, stavolta è successa questa cosa terribile».

Cosa è successo tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto

A innescare lo scontro era stato un acceso confronto tra D’Urso e Ornella Muti, concorrente di questa edizione del programma in coppia con Pasquale La Rocca. Il ballerino era stato il partner dell’ex conduttrice Mediaset nella precedente edizione, quando tra i due si era instaurato un forte feeling, seguito poi da un allontanamento. Dopo alcune puntate segnate da frecciatine, Muti ha deciso di replicare a D’Urso. Mariotto è intervenuto in difesa dell’attrice, arrivando a spruzzare del profumo vicino alla collega e a pronunciare la frase «Sento puzza». D’Urso ha chiesto l’intervento di Milly Carlucci e, dopo la pausa pubblicitaria, ha lanciato l’ultimatum «O me o lui». A cercare di riportare la calma è stato Alberto Matano, che ha proposto uno scambio di posti per separare i due giudici. Ma alla luce dello sfogo pubblicato durante la notte, non sembra essere bastatp a placare gli animi.