Rapina a mano armata nel negozio di Andreas Muller, l’ex ballerino è al Grande Fratello Vip: «Pistole puntate contro il commesso»

Tre uomini incappucciati hanno fatto irruzione nel locale di via Appia Nuova a Roma. Il bottino è ingente: circa 5mila carte Pokémon, per un valore superiore ai 150mila euro

Assalto armato al negozio «Off Time», specializzato in carte Pokémon e giochi da collezione, in via Appia Nuova, a Roma. Tre uomini con il volto coperto, vestiti di nero e armati di pistole e mazze ferrate, hanno fatto irruzione nel locale venerdì scorso, intorno alle 20, poco prima della chiusura. Il bottino è ingente: circa 5mila carte, per un valore superiore ai 150mila euro.

Andreas Muller è al Grande Fratello Vip

L’attività è stata fondata da Andreas Muller, ex ballerino di Amici e attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. A raccontare l’accaduto sono stati i soci su Instagram. «Due pistole puntate contro Anthony, un nostro dipendente. Persone con il volto coperto da un passamontagna, vetrine distrutte e una quantità enorme di carte Pokémon portate via in pochi istanti», si legge.

I soci hanno, inoltre, spiegato di essere in possesso dei video dell’accaduto, ma di aver scelto di non pubblicarli. Oltre al valore della merce rubata, a pesare sono soprattutto la paura e i sacrifici fatti per costruire l’attività. «Oggi abbiamo di nuovo paura. Siamo arrabbiati, amareggiati, spaventati. E siamo stanchi al solo pensiero di dover ricominciare», hanno scritto ancora.

La dinamica del colpo e le indagini

Durante il colpo, i rapinatori hanno preso in ostaggio il gestore, socio di Muller, e un cliente che stava uscendo dal negozio, costringendolo a rientrare. Al proprietario sarebbe stata puntata una pistola alla testa, mentre il cliente – riporta Il Messaggero – sarebbe stato schiaffeggiato per impedirgli qualsiasi reazione. I tre hanno poi utilizzato le mazze ferrate per distruggere le vetrine e impossessarsi delle carte, prima di fuggire. Soltanto dopo la loro partenza il titolare è riuscito a chiamare il 112 e a far scattare l’allarme.

Gli investigatori sospettano che il gruppo possa essere responsabile anche di altri colpi messi a segno nella Capitale. Sul caso lavorano anche gli agenti della sezione Antirapina e la Scientifica, intervenuta subito dopo l’assalto per effettuare i rilievi. Sul pavimento sarebbe stato trovato del materiale organico, ora sottoposto ad accertamenti per verificare un eventuale collegamento con i responsabili.

Il mercato delle carte Pokémon da collezione e le quotazioni record

A rendere particolarmente appetibile il negozio è anche il valore economico del materiale custodito. Le carte Pokémon, nate come passatempo per ragazzi, sono diventate negli anni oggetti da collezione capaci di raggiungere quotazioni molto elevate. Il marchio ha costruito il proprio successo attraverso videogiochi, album di figurine, serie animate e film.

Secondo un’analisi del Financial Times, basata sui dati della piattaforma Chase Society, il giro d’affari complessivo del fenomeno Pokémon si aggirerebbe intorno ai 9 miliardi di dollari. Un mercato in continua espansione, nel quale alcune carte possono trasformarsi in veri e propri beni da investimento e raggiungere valutazioni di migliaia di euro.

Foto copertina: INSTAGRAM / ANDREAS MULLER | Il negozio Off Time di Roma, specializzato in carte Pokémon, e il fondatore Andreas Muller