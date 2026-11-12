Il caso del gioielliere rapito con una pistola alla testa: «Abbiamo tua moglie e tuo figlio». Salvato dai carabinieri, parla lui: «Mai così» – Il video

Amedeo Dalla Porta, 61enne titolare di Amedeo Gioielli a San Marco in Lamis, nel Foggiano, è stato prelevato sotto casa da banditi armati e incappucciati, portato in campagna e costretto a consegnare chiavi e codici del negozio. Rientrato in paese, ha fermato una pattuglia e i militari hanno sorpreso la banda ancora nel locale

È stato prelevato sotto casa da banditi armati e incappucciati, che lo hanno portato in campagna, lo hanno fatto spogliare e si sono fatti consegnare i codici e le chiavi della gioielleria. Per convincerlo, gli hanno puntato una pistola alla testa, intimandogli: «Abbiamo già tua moglie e tuo figlio». Il colpo ai danni di Amedeo Dalla Porta, 61enne titolare di Amedeo Gioielli a San Marco in Lamis, nel Foggiano, è però fallito grazie all’intervento dei carabinieri, che hanno sorpreso i rapinatori ancora all’interno della gioielleria.

Il tentato colpo ai danni del gioielliere di Foggia

La vicenda è iniziata intorno alle 22:30 di ieri, mercoledì 11 novembre. Arrivato in auto sotto casa, Dalla Porta ha notato una vettura sospetta con un lampeggiante sul tetto. Capendo che non si trattava delle forze dell’ordine, ha tentato la fuga in retromarcia, finendo però contro un palo della luce. A quel punto è stato costretto a salire su un’auto ed è stato portato lungo la provinciale per Foggia, dove la banda lo ha fatto spogliare e lo ha obbligato a consegnare le chiavi della gioielleria, abbandonandolo lì. Rimasto solo, Dalla Porta è riuscito a farsi soccorrere da un uomo che passava di lì in auto. A spiegare come i carabinieri siano riusciti ad arrivare in tempo in gioielleria è stato lui stesso: «Rientrando a San Marco in Lamis, all’ingresso del paese, ho notato una pattuglia di carabinieri impegnata nel controllo del territorio e l’ho fermata. Da lì è partito tutto: la verifica che la mia famiglia stesse bene e i controlli in gioielleria, dove il colpo è stato sventato», ha dichiarato il gioielliere all’Ansa.

Come sta adesso il gioielliere

Non ha riportato ferite, ma è ancora molto provato: «Sono andato al pronto soccorso per lo shock. Avevo la pressione altissima». Vent’anni fa Dalla Porta, che da 40 lavora nella storica gioielleria di famiglia, aveva già subito una rapina. «Ma non è stato come questa volta. Ieri sera sono stati attimi terribili, che non auguro a nessuno. Ti passano davanti tutti gli anni, anche perché ho un figlio piccolo di soli 7 anni», ha raccontato. Il gioielliere non pensa di tornare al lavoro, almeno non subito: «Per ora non apro. Speriamo che la paura passi», ha concluso.