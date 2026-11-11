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Il giallo della zuppa di fagioli narcotizzante risolto dalla polizia di Napoli

11 Novembre 2026 - 10:18 Alba Romano
zuppa di fagioli narcotizzante
Una badante di 53enne fermata con un documento falso. Aveva con sé un flacone con lo stesso medicinale usato per il piatto
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Una badante straniera di 53 anni è stata sottoposta a fermo dalla polizia di Napoli in quanto ritenuta coinvolta nella rapina subita da una coppia nella zona di Piedigrotta. I due sono stati narcotizzati con una zuppa di fagioli corretta con una sostanza dopante. Alla donna è stato anche notificato un arresto perché trovata in possesso di un documento contraffatto.

La rapina

Sulla rapina, che ha visto vittima anche una anziana signora e risale allo scorso giugno, hanno indagato la squadra mobile e il commissariato San Ferdinando. Il bottino: 50 mila euro in contanti e monili in oro per un valore di circa 100 mila euro. I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e ai sopralluoghi degli operatori della polizia scientifica, hanno rintracciato e bloccato la badante che prestava servizio presso l’abitazione svaligiata e che aveva fatto perdere le proprie tracce a pochi giorni dalla rapina.

Il medicinale

La 53enne, all’atto del fermo, è stata trovata in possesso di un flacone contenente lo stesso medicinale narcotizzante rinvenuto nella zuppa. Ma anche di un documento d’identità recante la sua effigie, risultato tuttavia falso in quanto intestato ad altra persona.

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