La lite tra Trump e Netanyahu sull’Iran (e le difficoltà della lobby pro-Israele dopo le Midterm)

Ynet racconta di una telefonata accesa tra i due sul nuovo attacco a Teheran. L'ufficio del primo ministro smentisce. Ma intanto tra i Repubblicani c'è chi comincia a rifiutare il sostegno dell'Aipac. E il gradimento del paese in America è al minimo storico

Una lite furibonda sul nuovo attacco all’Iran. Protagonisti: Donald Trump e Benjamin Netanyahu secondo quanto avrebbero riferito alcuni funzionari israeliani al media Ynet. Trump e Netanyahu hanno avuto una telefonata insolitamente accesa, incentrata sull’Iran, che è stata descritta come «un infernale scambio di urla».

La telefonata

Durante la conversazione Netanyahu ha insistito con forza affinché Trump riprendesse importanti operazioni di combattimento contro l’Iran. Mentre diverse figure, sia all’interno che all’esterno della Casa Bianca, cercano di impedirlo. «L’Iran sta lavorando per ripristinare la minaccia nucleare. L’unico modo per eliminare definitivamente questo pericolo esistenziale è rovesciare il regime degli ayatollah», ha sostenuto inoltre Netanyahu nel corso della telefonata. L’ex premier ha poi avvertito che Israele si troverà presto ad affrontare «pressioni internazionali affinché accetti un Iran dotato di armi nucleari e la sopravvivenza del regime».

La lobby pro-Israele e le Midterm

Ma l’ufficio del primo ministro di Israele ha smentito categoricamente queste affermazioni, sostenendo che la telefonata non sia stata affatto difficile: «Notizie false, assurdità». Anche un alto funzionario israeliano ha confermato la telefonata, ma ha insistito sul fatto che non sia stata «per niente tesa». La lite tra Trump e Netanyahu arriva mentre l’agenzia di stampa France Presse fa il punto sulla situazione della lobby pro-Israele Aipac. Uscita indebolita dalle elezioni Midterm, dopo le vittorie dei candidati che hanno criticato i legami tra Tel Aviv e Washington.

Abdul El-Sayed

In occasione dell’elezione per la carica di senatore nel Michigan, l’American Israel Public Affairs Committee si è scontrato con un ostacolo imprevisto: il democratico Abdul El-Sayed, la cui campagna elettorale si è concentrata, tra l’altro, sull’opposizione al finanziamento statunitense dell’esercito israeliano. Le decine di milioni di dollari spesi dalla lobby a favore dei suoi avversari – sia durante le primarie democratiche che nel corso delle elezioni di novembre – hanno finito paradossalmente per rafforzare il suo messaggio politico. «Grazie per avermi dato l’opportunità di battervi due volte», ha dichiarato con sarcasmo la sera della sua vittoria, che lo ha reso il primo senatore musulmano nella storia degli Stati Uniti.

I legami tra Usa e Israele

Ufficialmente, l’Aipac è un’organizzazione apartitica. La lobby sostiene che tutti i suoi donatori, così come i membri del suo comitato direttivo, siano cittadini statunitensi. Ma negli anni è diventata il simbolo dei legami tra Stati Uniti e Israele, una posizione sempre più contestata dall’opinione pubblica americana, in particolare a causa dei conflitti a Gaza e delle tensioni con l’Iran. Se in passato il sostegno finanziario della lobby ha rappresentato un aiuto prezioso per i candidati di entrambi gli schieramenti, oggi tale appoggio è diventato quasi controproducente.

Il sostegno rifiutato

Secondo diversi media statunitensi, l’avversario di Abdul El-Sayed, il repubblicano Mike Rogers, avrebbe addirittura chiesto che il sostegno venisse interrotto nel corso della campagna elettorale. «Sono diventati chiaramente un handicap», sostiene, interpellato dall’Afp, Adam Wood, stratega della campagna elettorale per i Democratici presso City & State Public Affairs. Wood ha anche confermato che in passato diversi candidati «ambivano» al sostegno dell’AIPAC. Un altro simbolo della vittoria democratica è il texano James Talarico, eletto al Senato. Anche lui ha espresso la propria contrarietà al sostegno statunitense all’esercito israeliano, mantenendo le distanze dalla lobby. «Non ho mai ricevuto denaro dall’AIPAC e non ne riceverò durante questa campagna elettorale», ha dichiarato fin dall’annuncio della sua candidatura.

Il gradimento di Israele al minimo storico

Il think tank statunitense Chicago Council on Global Affairs conduce regolarmente, dal 1978, uno studio sul livello di gradimento di Israele. Quest’anno ha raggiunto il minimo storico, con un punteggio di 44 su 100, contro il 58 registrato durante le ultime elezioni di metà mandato (midterm) nel 2022. Tra gli elettori democratici il dato è ancora più basso: è passato da 52 su 100 nel 2022 agli attuali 30. «Il sostegno dei Democratici nei confronti di Israele ha iniziato davvero a crollare», dice all’Afp Dina Smeltz, ex funzionaria del Dipartimento di Stato americano e oggi a capo del think tank. Ma anche a destra il sostegno appare in declino.

L’uscita di Trump

La mattina delle elezioni di metà mandato, Trump è intervenuto nella trasmissione “Fox & Friends” annunciando che gli Stati Uniti avrebbero interrotto l’erogazione dell’aiuto annuale di 3,8 miliardi di dollari a Israele, cogliendo di sorpresa i conduttori in studio. Il vicepresidente JD Vance ha citato un sondaggista secondo il quale, per far sì che il suo partito torni in auge nelle prossime tornate elettorali, è necessario un cambiamento «nei nostri rapporti con Israele». Di recente, altre voci nell’area di destra – tra cui l’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson e il deputato libertario Thomas Massie – hanno espresso critiche aperte verso Israele, usando toni che, fino a pochi anni fa, sarebbero stati impensabili.