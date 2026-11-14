Ultime notizie BolletteLegge di bilancioMicrosoftUcraina
ATTUALITÀAutoCosenzaInchiesteIncidenti stradali

Tragico incidente nel Cosentino, quattro morti e una donna in fin di vita: chi sono le vittime

14 Novembre 2026 - 17:37 Ygnazia Cigna
Le auto coinvolte in uno scontro frontale avvenuto nella galleria "Fiego" lungo la statale 107 a San Fili, nel Cosentino, in cui sono morte quattro persone. Cosenza, 14 novembre 2026. ANSAARENAFOTO
Tra le vittime figurano Alfredo Francesco Spizzirri di 76 anni, due sorelle di cognome Sicilia, entrambe ultraottantenni, e una donna di cognome Collace, nata nel 1944. Ecco cos'è successo
Google Preferred Site

Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nella galleria Fiego, lungo la statale 107, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, sono state una Jaguar e una Opel Mokka. L’impatto è stato violentissimo. Il bilancio è di quattro morti e una ferita in condizioni gravissime, una donna di 44 anni, per la quale è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. In un primo momento si era parlato di cinque vittime, ma fonti ospedaliere hanno precisato che la 44enne è ancora in vita, ma ricoverata in gravissime condizioni.

Chi sono le vittime

Tra le vittime figurano Alfredo Francesco Spizzirri di 76 anni, due sorelle di cognome Sicilia, entrambe ultraottantenni, e una donna di cognome Collace, nata nel 1944. Le quattro vittime erano di Cosenza e Rende. Sulla Jaguar viaggiavano un uomo e tre donne, tra cui la 44enne ricoverata in ospedale, mentre sulla Opel Mokka si trovava soltanto la conducente. Tre delle vittime sono morte sul colpo, una quarta è deceduta dopo l’intervento dei sanitari.

Le indagini sull’incidente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. I carabinieri di Cosenza stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause dello scontro frontale. La statale 107 è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con deviazioni sulla strada della Falconara, in direzione Paola, lungo il vecchio tracciato della statale. Presenti anche i tecnici dell’Anas per la gestione della viabilità e le operazioni di ripristino della circolazione.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, mossa a sorpresa degli zii di Chiara Poggi: stanno valutando se costituirsi parte civile contro Andrea Sempio

2.

Famiglia nel bosco: respinto il ricorso dei genitori, i bambini restano in casa famiglia con rientri graduali

3.

Festeggia il passaporto del cane con un video, lo denunciano dalla Asl. E il giudice gli dà ragione

4.

Il blackout Microsoft frena anche gli aerei: tilt nelle comunicazioni, Eurocontrol «raggiungibile solo al telefono»

5.

Avvelenate con la ricina, gli ultimi post di Sara su TikTok secondo la Procura potrebbero essere spie della relazione extraconiugale del padre

leggi anche

Garlasco, l’ex pm Venditti: «Sempio? È innocente, il colpevole resta Stasi. Ma Sapone chiarisca quelle venti telefonate»

mario venditti garlasco
ATTUALITÀ
Di Cecilia Dardana

Sbranato da una tigre mentre girano un video per TikTok, morto un 19enne: due arresti. «Hanno provato a dire che era stato un cane» – Il video

sbranato tigre pakistan
ESTERI
Di Cecilia Dardana

Roma, cade mentre sale sull’autobus e muore dopo un mese in ospedale: autista indagato per omicidio colposo

Anziano cade mentre sale dall'autobus e muore dopo un mese a Roma
ATTUALITÀ
Di Antonia Verderosa