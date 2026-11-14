Tragico incidente nel Cosentino, quattro morti e una donna in fin di vita: chi sono le vittime

Tra le vittime figurano Alfredo Francesco Spizzirri di 76 anni, due sorelle di cognome Sicilia, entrambe ultraottantenni, e una donna di cognome Collace, nata nel 1944. Ecco cos'è successo

Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nella galleria Fiego, lungo la statale 107, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, sono state una Jaguar e una Opel Mokka. L’impatto è stato violentissimo. Il bilancio è di quattro morti e una ferita in condizioni gravissime, una donna di 44 anni, per la quale è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. In un primo momento si era parlato di cinque vittime, ma fonti ospedaliere hanno precisato che la 44enne è ancora in vita, ma ricoverata in gravissime condizioni.

Chi sono le vittime

Tra le vittime figurano Alfredo Francesco Spizzirri di 76 anni, due sorelle di cognome Sicilia, entrambe ultraottantenni, e una donna di cognome Collace, nata nel 1944. Le quattro vittime erano di Cosenza e Rende. Sulla Jaguar viaggiavano un uomo e tre donne, tra cui la 44enne ricoverata in ospedale, mentre sulla Opel Mokka si trovava soltanto la conducente. Tre delle vittime sono morte sul colpo, una quarta è deceduta dopo l’intervento dei sanitari.

Le indagini sull’incidente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. I carabinieri di Cosenza stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause dello scontro frontale. La statale 107 è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con deviazioni sulla strada della Falconara, in direzione Paola, lungo il vecchio tracciato della statale. Presenti anche i tecnici dell’Anas per la gestione della viabilità e le operazioni di ripristino della circolazione.