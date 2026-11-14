Roma, cade mentre sale sull’autobus e muore dopo un mese in ospedale: autista indagato per omicidio colposo

L'89enne aveva perso l'equilibrio al capolinea di largo Pugliese, nel quartiere Talenti. Gli investigatori cercano di capire se il conducente fosse ripartito prima che l'uomo fosse riuscito a salire completamente a bordo

Stava salendo su un autobus al capolinea di largo Pugliese, nel quartiere Talenti, a Roma, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Era il 14 ottobre scorso. Da allora un uomo di 89 anni è rimasto ricoverato al Policlinico Umberto I, fino alla morte, avvenuta l’11 novembre. Ora la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Nel registro degli indagati è finito l’autista del mezzo, che potrebbe essere ripartito prima che l’anziano fosse riuscito a salire completamente a bordo.

La caduta mentre saliva sull’autobus

L’incidente è avvenuto il 14 ottobre, mentre l’89enne cercava di salire su un autobus Atac fermo al capolinea. L’anziano è caduto, riportando un grave trauma cranico. Soccorso e trasportato al Policlinico Umberto I, è stato ricoverato in condizioni critiche. Nonostante le cure, il suo quadro clinico si è aggravato fino al decesso, avvenuto quasi un mese dopo. Gli investigatori dovranno stabilire se l’anziano abbia perso l’equilibrio da solo oppure se l’autobus si sia mosso quando si trovava ancora sui gradini.

L’autista indagato per omicidio colposo

La Procura di Roma aveva inizialmente aperto un fascicolo per lesioni gravi. Dopo la morte dell’89enne, l’ipotesi di reato è stata modificata in omicidio colposo. L’autista è stato iscritto nel registro degli indagati, ma al momento non ci sono elementi sufficienti ad attribuirgli una responsabilità diretta nell’incidente.

Per ricostruire la dinamica, la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima e una consulenza tecnica sull’autobus, posto sotto sequestro. Gli accertamenti serviranno anche a verificare il funzionamento delle porte e dei sistemi di sicurezza del mezzo. Gli agenti del gruppo Nomentano della Polizia Locale hanno inoltre raccolto le testimonianze delle persone presenti e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L’obiettivo è stabilire se il conducente avesse già avviato la marcia quando l’anziano è caduto oppure se si sia trattato di un incidente indipendente dal movimento dell’autobus.