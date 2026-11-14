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Garlasco, l’ex pm Venditti: «Sempio? È innocente, il colpevole resta Stasi. Ma Sapone chiarisca quelle venti telefonate»

14 Novembre 2026 - 16:26 Cecilia Dardana
mario venditti garlasco
Ospite a Quarto Grado, l'ex procuratore aggiunto di Pavia torna sull'omicidio di Chiara Poggi dopo la richiesta di rinvio a giudizio per l'indagato: «Per accusarlo va collocato sulla scena del crimine. Sui contatti dell'ex capo della polizia giudiziaria non avevamo dato alcun mandato»
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L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti torna a far sentire la propria voce sul delitto di Garlasco, difendendo l’impianto delle indagini condotte a suo tempo e respingendo le nuove ricostruzioni accusatorie. Ospite venerdì 13 novembre a Quarto Grado, su Rete4, l’ex magistrato ha commentato gli ultimi sviluppi sull’omicidio di Chiara Poggi, dopo che la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio nell’ambito della nuova inchiesta. «Sempio per me rimane innocente perché quello che avevamo noi era l’essenziale, ovvero la perizia De Stefano. Perché per dire che Sempio è autore del reato lo si deve collocare sulla scena del crimine», ha affermato Venditti.

Il giallo sulle telefonate di Silvio Sapone

L’ex pm è stato incalzato anche sull’operato di Silvio Sapone, ex responsabile della polizia giudiziaria, e sui suoi contatti con lo stesso Sempio. Su questo punto Venditti ha preso nettamente le distanze, sollecitando spiegazioni pubbliche: «Non mi sono sentito tradito, ma deve chiarire perché ha fatto venti telefonate tra sabato e domenica, in quei giorni. A noi non è stato riferito nulla e non aveva nessun mandato per agire in quel modo».

La stoccata sulla revisione di Stasi

Altrettanto tranchant il giudizio sul fronte della richiesta di revisione del processo avanzata dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto del 2007. Venditti liquida con scetticismo le anticipazioni trapelate negli ultimi mesi sulle nuove carte dei legali: «Da quanti mesi ci fanno capire e ci preannunciano risultati eclatanti? Vedremo, quando leggeremo ci renderemo conto». E chiude ribadendo il verdetto allo stato attuale degli atti: «E fino a quando la Corte d’Appello non revisiona la sentenza della Corte di Cassazione, Stasi è colpevole».

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