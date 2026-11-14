Morì dopo il vaccino anti-Covid, il pm chiede l’archiviazione per la terza volta: «All’epoca nessuna evidenza per vietare AstraZeneca»

L'insegnante di 32 anni morì nell'aprile del 2021 per una trombosi cerebrale. Accertato il nesso causale con la vaccinazione, secondo il pm le conoscenze scientifiche dell'epoca non imponevano di escludere la somministrazione

Per la terza volta la procura ha chiesto di archiviare l’inchiesta sulla morte di Francesca Tuscano, l’insegnante di 32 anni deceduta il 4 aprile 2021 per una trombosi cerebrale, due settimane dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid AstraZeneca. A presentare la richiesta è stato il pubblico ministero Giuseppe Longo, secondo il quale, «pur risultando accertato il collegamento causale tra vaccinazione ed evento trombotico, non è possibile affermare che le conoscenze scientifiche maturate alla data dei fatti imponessero di non somministrare il vaccino». Spetterà ora alla giudice decidere se accogliere la richiesta o disporre ulteriori approfondimenti.

Le due precedenti richieste di archiviazione

Già in due occasioni la giudice per le indagini preliminari Angela Nutini aveva chiesto alla procura di proseguire gli accertamenti. La prima richiesta di archiviazione, alla quale si erano opposti i familiari della 32enne, escludeva responsabilità da parte del personale sanitario che aveva somministrato il vaccino. La gip aveva, però, disposto di estendere le indagini alle autorità sanitarie, in particolare a quelle centrali, per chiarire il ruolo delle indicazioni e dei pareri contraddittori che si erano susseguiti sull’utilizzo di AstraZeneca nella popolazione più giovane. Un mese di ulteriori accertamenti aveva portato la procura a chiedere nuovamente l’archiviazione. Anche in quel caso la giudice aveva disposto nuove indagini «per individuare possibili responsabilità nell’ambito dell’organizzazione ed attuazione della campagna vaccinale».

Le conclusioni della procura

Al centro dell’ultima richiesta di archiviazione ci sono le informazioni scientifiche a disposizione delle autorità sanitarie nel marzo del 2021. Secondo il pm, dagli accertamenti è «emerso che il segnale relativo a rarissimi eventi trombotici era stato tempestivamente valutato dalle competenti autorità regolatorie europee e che, alla data del 22 marzo 2021, le valutazioni dei comitati scientifici dell’Ema avevano confermato il favorevole rapporto beneficio-rischio del vaccino AstraZeneca». All’epoca, inoltre, mancavano evidenze scientifiche sufficienti per individuare particolari categorie di persone da escludere dalla somministrazione. «Le conoscenze allora disponibili non consentivano di individuare nella giovane età, nel sesso o nell’assunzione di estroprogestinici specifici fattori di rischio tali da imporre l’esclusione dalla vaccinazione o da configurare una controindicazione alla somministrazione», ha sottolineato il pm.