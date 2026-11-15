«Ci ha lasciato, non ci sono parole»: l’addio in lacrime di Elisa alla fan morta al concerto – Il video

Monica ha avuto un arresto cardiaco all'Estragon Club ed è morta in ospedale. Le parole con cui l'artista ha annunciato l'accaduto ai presenti

«Ciao ragazzi, mi dispiace tanto, purtroppo è successa una cosa molto triste. Monica era qui per vedere il concerto, come tutti voi». Con queste parole, in lacrime, Elisa è salita sul palco dell’Estragon Club di Bologna ieri sera, sabato 14 novembre, per comunicare ai suoi fan la morte di una donna che poco prima aveva accusato un malore all’interno del locale. «Ci ha lasciato in ospedale. Noi stavamo per salire sul palco, lo stesso. Sappiamo che era andata via da qui in condizioni veramente gravi, ha avuto un arresto cardiaco qui in sala ed è deceduta all’ospedale, quindi non ci sono parole», ha proseguito la cantante per poi annullare la cancellazione del concerto. «Noi eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme, per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle, anche quelle brutte ma in una maniera sempre costruttiva. Questo ci ricorda solo quanto tutto sia prezioso. Voi siete tutti preziosi», ha concluso l’artista.

Monica e il malore prima del concerto di Elisa

La donna, di nome Monica, si trovava all’Estragon per partecipare al raduno dei fan di Elisa quando ha avuto un arresto cardiaco. È stata «immediatamente assistita dal personale sanitario presente e successivamente trasportata in ospedale», ha spiegato il locale in una nota. La notizia della sua morte è arrivata quando tutto era ormai pronto per l’inizio dello spettacolo. «Abbiamo appreso la tragica notizia pochi minuti prima che Elisa salisse sul palco e con lei abbiamo ovviamente deciso di annullare il concerto. Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene».

Il messaggio di Elisa alla famiglia

Questa mattina la cantante è tornata sulla tragedia con una storia pubblicata su Instagram, rivolgendo un pensiero ai familiari della donna e al pubblico che ieri sera si era radunato all’Estragon. «I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica», ha scritto Elisa. «Mi stringo attorno a tutti i miei fan per quello che abbiamo vissuto oggi», ha concluso.