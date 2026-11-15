Un grande sì per Capossela, Brunori, Elisa, Gazzelle e Blanco. Baglioni non convince, Sangiovanni anche meno – Le recensioni

Imperdibile il disco di Cristiano Godano, bene anche i singoli di Gabbani e Sayf. Maluccio Antonia, peggio MamboLosco. Chicca della settimana: Riverbero de La Municipal

Weekend discografico del tutto folle, tante uscite di tanti big contemporaneamente non si vedevano dai tempi dei Telegatti. Si scherza, ma il problema è dannatamente serio. Detto ciò, tre gli album principali della settimana, quello di Cristiano Godano è una perla, quello di MV Killa molto ben pensato, quello di Sangiovanni un disastro, la certificazione della totale inconsistenza del progetto. Molto più interessante la sezione singoli, dove troviamo il Vinicio Capossela più pungente della sua storia, un grande Brunori SaS che, come Gazzelle, propongono pezzi molto rappresentativi del proprio repertorio. Che gran pezzo quello di Elisa, ma anche quello di Mille e quello di Sayf, due che hanno stile da vendere. Ci è piaciuto l’autoritratto di Francesco Gabbani e anche il nuovo singolo di Enrico Nigiotti. Ci hanno fatto cadere la mascella i singoli solisti dei due Psicologi Lil Kvneki e Drast. Maluccio invece Claudio Baglioni, con un brano che sembra la sigla di un programma tv, mentre Antonia esce con un pezzo senza alcuna verve e MamboLosco si riappoggia su quella trap che ormai, grazie al cielo, non funziona più. Chicca della settimana: Riverbero, un vecchio brano tirato fuori dal cassetto da La Municipal. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite italiane della settimana.