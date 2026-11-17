Il conduttore Rai passa alle vie legali dopo le accuse emerse a Coronasland sull’esperienza di Giacomo Bettarini a BellaMa’

Pierluigi Diaco passa alle vie legali contro Fabrizio Corona e Stefano Bettarini. Il conduttore Rai – finito al centro delle critiche per l’intervista all’ex prete Ravagnani – ha infatti dato mandato al proprio avvocato, Alberto Misiani, di predisporre una querela per «diffamazione aggravata» nei confronti dei due. Al centro della vicenda ci sono le dichiarazioni di Giacomo Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore, sulla sua esperienza nella trasmissione BellaMa’.

Il racconto di Giacomo Bettarini

Tutto è partito da una puntata di Coronasland, anticipata sui social da Corona, nella quale Bettarini jr. avrebbe raccontato i due anni trascorsi nel programma di Diaco. Il giovane è intervenuto inizialmente attraverso una telefonata, trasmessa lunedì 16 novembre sul canale YouTube dell’ex paparazzo. Nel suo racconto ha descritto un acceso scontro con il conduttore, riportando le presunte parole pronunciate da Diaco: «Non me ne frega un c***o che ti chiami Bettarini e che ti senti un intellettuale». Poi, secondo la sua versione, sarebbe arrivata anche una minaccia: «La prossima volta che succede una cosa del genere ti prendo a calci in c**o».

Giacomo ha sostenuto che, dopo quella discussione, sarebbe stato allontanato dallo studio e che i rapporti professionali si sarebbero deteriorati, tra rimproveri e scenate anche davanti ad altre persone. Il ragazzo avrebbe dovuto incontrare Corona anche in studio per approfondire la vicenda, ma non si è presentato. A spiegare l’assenza è stato lo stesso ex paparazzo, attribuendola all’intervento della madre Simona Ventura. Corona ha inoltre riferito una presunta frase che la showgirl avrebbe rivolto al figlio.

Cosa ha detto Stefano Bettarini a Corona



Ma non è tutto. Durante la parte finale della puntata, Corona ha mostrato anche uno scambio di messaggi con Stefano Bettarini. Nelle conversazioni si farebbe riferimento a presunti «movimenti strani» nei camerini di BellaMa’, circostanze che sarebbero state raccontate da Giacomo al padre. Lo stesso Bettarini avrebbe inoltre paragonato la vicenda di Diaco a quella di Alfonso Signorini, rimandando ulteriori approfondimenti ai contenuti a pagamento di Coronasland.

Proprio la diffusione di queste dichiarazioni avrebbe provocato la reazione legale del conduttore Rai, che ha deciso di affidare la questione al proprio avvocato. Dal canto suo, Fabrizio Corona si è detto tranquillo, sostenendo di essersi limitato a riportare le parole di Stefano Bettarini e di aver garantito a Diaco il diritto di replica. Un invito che il conduttore avrebbe però scelto di non raccogliere direttamente, preferendo demandare ogni iniziativa al proprio legale.