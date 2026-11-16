Scontro Mariotto-D’Urso, Milly Carlucci prova a metterci una pezza: «Se succede un fatto in famiglia, va risolto tra noi» – Il video

La conduttrice prova a stendere il clima dopo la lite in tv tra i suoi due giurati. Ma la tensione dentro il programma resta alta

Milly Carlucci interviene sui social per stemperare le tensioni che stanno animando questa edizione di Ballando con le stelle, dallo scontro tra Pierluigi Diaco e Pierpaolo Ravagnani fino al recente botta e risposta tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso. «Se qualcuno attacca un membro, tutta la famiglia si unisce in soccorso e a difesa. Se succede un fatto all’interno, va risolto all’interno con molta tranquillità, come quando litigano fratelli, cugini, genitori o figli», ha dichiarato la conduttrice.

Carlucci ha poi ribadito piena stima e sostegno sia per la giuria sia per i concorrenti, spendendo parole di affetto per i due diretti interessati: ha ricordato la storica presenza di Mariotto, nel programma sin dalla prima edizione, e ha rivendicato con orgoglio l’ingaggio di Barbara D’Urso, rivelando che la produzione ha lottato per tre anni, anche in momenti complicati, pur di averla nel cast. Infine, la padrona di casa ha annunciato una novità per l’ottava puntata: il ruolo di “ballerino per una notte” sarà affidato a Paolo Belli, che tornerà così negli studi dello show accolto dall’abbraccio di tutto il gruppo.

Cosa è successo tra Mariotto e D’Urso

Lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso (entrambi in giuria a Ballando con le stelle) è esploso durante la puntata di sabato 14 novembre 2026, trascinandosi poi sui social e nei salotti TV. Tutto è nato durante un acceso confronto tra la concorrente Ornella Muti e Barbara D’Urso. Mentre la conduttrice stava replicando alle accuse dell’attrice, Guillermo Mariotto ha iniziato a spruzzare del profumo nella sua direzione, lamentandosi ad alta voce di un forte cattivo odore al bancone. Il gesto ha mandato su tutte le furie la D’Urso, che lo ha vissuto come una provocazione gratuita e umiliante, arrivando a lanciare un ultimatum in diretta a Milly Carlucci («Milly, o io o lui»). Alberto Matano è dovuto intervenire proponendo uno scambio di posti per separare i due. Terminata la puntata, Barbara D’Urso ha pubblicato dei video su Instagram definendo l’accaduto una vera e propria «aggressione premeditata» e dichiarandosi ferita per non essersi sentita tutelata in diretta dalla “famiglia” del programma. Ha inoltre lasciato intendere di voler abbandonare la trasmissione («Questa volta non perdono… Io c’ero, per ora»). Nonostante delle scuse formali, lo stilista non ha fatto marcia indietro sulla sostanza. Intervistato nelle ore successive (anche dall’Adnkronos), ha giustificato lo spray sostenendo che dagli ingressi degli studi Rai arrivassero cattivi odori provenienti dalla campagna circostante (parlando di animali e topi). Ha poi rincarato la dose accusando la D’Urso di «non saper stare al gioco» e di aver montato tutto quel dramma solo per stare al centro dell’attenzione e oscurare Ornella Muti.