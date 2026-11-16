Ultime notizie BolletteLegge di bilancioMicrosoftUcraina
CULTURA & SPETTACOLOInchiesteRaiReportSigfrido Ranucci

Ascolti ancora in calo per il nuovo Report senza Ranucci: la seconda puntata scende al 4,5%

16 Novembre 2026 - 16:28 Costanza Saporito
Ascolti ancora in calo per Report post Ranucci
Il programma di Rai3, alla prima stagione senza Sigfrido Ranucci, perde circa 300mila spettatori in una settimana. Pesa la sfida con Italia-Belgio, ma Fuori dal coro e Le Iene Inside fanno meglio nella stessa fascia oraria
Google Preferred Site

A una settimana dall’avvio della nuova stagione di Report dopo l’addio di Sigfrido Ranucci gli ascolti continuano a calare. La seconda puntata, andata in onda ieri, domenica 15 novembre, in prima serata su Rai3, ha registrato uno share del 4,5%, con 876mila spettatori. Circa 300mila in meno rispetto alla prima puntata, che con il 6,6% di share aveva segnato per la trasmissione il peggior esordio degli ultimi anni. Se è vero che la squadra guidata dai nuovi conduttori Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi ha dovuto vedersela con la partita di Nations League Italia-Belgio, trasmessa su Rai1 (39,2%), le altre trasmissioni di approfondimento in onda nella stessa fascia oraria hanno ottenuto risultati migliori: Fuori dal coro su Rete4 ha superato Report con il 5,4%, mentre su Italia1 Le Iene Inside ha raggiunto il 10,4%.

Le inchieste della seconda puntata di Report e le anticipazioni della terza

Dopo l’esordio dedicato all’inchiesta su Valter Lavitola, la puntata di ieri ha proposto un’inchiesta di Giulia Innocenzi sulla filiera delle uova, un servizio sulle modifiche ai piani di bonifica di Bagnoli dovute all’arrivo dell’America’s Cup a Napoli e un approfondimento sulle università telematiche. Nella prossima puntata si tornerà invece a parlare di politica. Il programma ha annunciato un’inchiesta di Giorgio Mottola sulla campagna mediatica condotta da alcuni giornali contro il consulente di Report Giangaetano Bellavia e sostenuta in Parlamento da Maurizio Gasparri (FI).

Le dichiarazioni della conduttrice Claudia De Pasquale sugli ascolti della prima puntata

All’indomani della prima puntata era stata la stessa Claudia Di Pasquale a intervenire sulla questione degli ascolti. Ospite di Un giorno da pecora su Radio1, la conduttrice aveva rivendicato il diritto di dirsi soddisfatta dei numeri ottenuti e aveva ricordato il passaggio di testimone del 2017 tra Milena Gabanelli e Sigfrido Ranucci. In quell’occasione, aveva sottolineato, la prima puntata aveva fatto il 7% di share e molte delle successive si erano fermate al 5,5%, scendendo in alcuni casi anche sotto il 5%.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Tragedia al concerto dei fan di Elisa, ragazza si sente male e muore: la cantante annulla l’evento in lacrime

2.

Un grande sì per Capossela, Brunori, Elisa, Gazzelle e Blanco. Baglioni non convince, Sangiovanni anche meno – Le recensioni

3.

Muore a 35 anni al concerto di Elisa a Bologna, la cantante sui social: «Il mio pensiero e il mio cuore sono con la famiglia di Monica»

4.

Lo sfogo di Barbara D’Urso dopo Ballando con le stelle: «Ho subito un’aggressione, non perdono». Lo scontro con Mariotto – Il video

5.

«Ci ha lasciato, non ci sono parole»: l’addio in lacrime di Elisa alla fan morta al concerto – Il video

leggi anche

Ascolti in calo per il nuovo Report: per la trasmissione è il peggior esordio degli ultimi anni

Ascolti tv domenica 8 novembre. Report debutta al ribasso
CULTURA & SPETTACOLO
Di Costanza Saporito

Report riparte da Lavitola, l’inchiesta sulla falsa pista dietro l’attentato a Ranucci – Il video

Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola
ATTUALITÀ
Di Ettore Ambrosi

Maria Rosaria Boccia: «Non mi vogliono alla presentazione del libro di Ranucci, ma io ci sarò»

maria rosaria boccia
ATTUALITÀ
Di Stefania Carboni