La tennista azzurra non partecipava a un torneo dalla finale persa a Miami contro Swiatek. Cambio anche nel suo staff, con il marito che prenderà il posto del padre

Camilla Giorgi torna a prendere in mano una racchetta dopo che alcuni problemi con il Fisco (secondo le accuse in varie occasioni negli anni non avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi) e la gravidanza interrompessero la sua carriera. Ma solo per un breve momento, visto che l’italiana si dice più entusiasta che mai al ritorno in campo. «Sono pronta ad aprire un nuovo capitolo» ha detto, annunciando un team completamente nuovo in cui tra gli altri figura Marco Panichi, ex membro dello staff di Djokovic e Sinner come preparatore atletico.

Dal padre al marito

Se si va a guardare bene la composizione del suo staff, ciò che sorprende è che non ci sia il padre Sergio che per anni l’ha seguita in giro per il mondo togliendosi anche diverse soddisfazioni. Personaggio particolare, non sempre ortodosso, fondamentale nella crescita dell’ex numero 26 al mondo con cui però ha deciso di tagliare i ponti. Al suo posto il marito Andreas Ignacio Pasutti, che sorveglierà i suoi allenamenti all’Enjoy Sporting Club per tornare subito al top.

I problemi con il Fisco

Nel 2024, poco dopo l’ultima partita finora disputata, persa a Miami contro Swiatek, Giorgi finì al centro di uno scandalo fiscale. Si era ritirata in fretta e furia, quasi dal nulla, senza neanche comunicazioni ufficiali. Al tempo emerse come la tennista azzurra fosse ricercata dalla Guardia di Finanza perché sia lei che il padre non avevano dichiarato in maniera esauriente i redditi A tal punto che il fisco aveva inviato alla FITP un avviso di pignoramento da circa mezzo milione di euro. Giorgi si era poi giustificata pubblicamente, tenendosi lontana dalle accuse, nell’ottobre di due anni fa e rimandando la colpa alle persone che erano incaricate di gestire queste questioni.