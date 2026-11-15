Da neonato in «Viaggi di nozze» a capitano del Lecce, Falcone riabbraccia Verdone 31 anni dopo l’uscita del film – Il video
Un incontro speciale, a distanza di 31 anni dal primo abbraccio sul set. Wladimiro Falcone, oggi portiere e capitano del Lecce, ha ritrovato Carlo Verdone, che nel 1995 lo aveva tenuto tra le braccia durante le riprese di Viaggi di nozze. I due si sono incontrati venerdì sera nel foyer della Multisala Massimo, in occasione della 27esima edizione del «Festival del Cinema Europeo».
Dal cinema alla Serie A
A organizzare il momento è stato il direttore della manifestazione, Alberto La Monica, regalando al calciatore l’occasione di riabbracciare uno dei suoi idoli. All’epoca Falcone aveva appena tre mesi e compariva in una scena della celebre commedia diretta e interpretata da Verdone, nella quale l’attore si preparava a lavarlo.
A portarlo sul set era stata una prozia, titolare di un’agenzia cinematografica a Roma. Quella non fu l’unica esperienza davanti alla macchina da presa: negli anni successivi il futuro portiere partecipò anche a produzioni televisive come Distretto di Polizia, Delitti imperfetti e al film Amore 14.
La consegna della maglia del Lecce all’attore
All’incontro erano presenti anche il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani e il direttore generale Giuseppe Mercadante. La delegazione ha consegnato a Verdone una maglia ufficiale del club con il numero 10 e il suo nome. Dopo le fotografie e i saluti, Verdone ha raggiunto la sala per assistere alla proiezione di Posti in piedi in paradiso, inserita nelle celebrazioni per gli 80 anni dei Nastri d’Argento.
Per Falcone, romano e romanista come l’attore, un incontro che ha il sapore di un ritorno alle origini. Prima dei campi di Serie A e della fascia da capitano, c’era stato un set cinematografico. E un abbraccio rimasto nella memoria, ritrovato dopo oltre tre decenni.
A 31 anni dal film “Viaggi di Nozze”, Wladimiro Falcone e Carlo Verdone di nuovo insieme. Al XXVII Festival del Cinema Europeo di Lecce, il Presidente Saverio Sticchi Damiani e il nostro capitano — che apparve nella pellicola a soli tre mesi — hanno incontrato il celebre attore e regista, consegnandogli la maglia giallorossa numero 10. Nel corso dell’evento, il Presidente Sticchi Damiani ha inoltre omaggiato il direttore del Festival, Alberto La Monica. – 31 years after the movie ‘Viaggi di Nozze’, Wladimiro Falcone and Carlo Verdone are together again. At the 27th European Film Festival in Lecce, President Saverio Sticchi Damiani and our captain — who appeared in the film at just three months old — met the famous actor and director, presenting him with the number 10 Giallorossi jersey. During the event, President Sticchi Damiani also paid tribute to the Festival’s director, Alberto La Monica.— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) November 14, 2026
Foto e video di copertina: X / U.S. LECCE | L’incontro tra Falcone e Verdone, 14 novembre 2026