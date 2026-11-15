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Da neonato in «Viaggi di nozze» a capitano del Lecce, Falcone riabbraccia Verdone 31 anni dopo l’uscita del film – Il video

15 Novembre 2026 - 08:42 Alba Romano
Nel 1995 il portiere aveva appena tre mesi e comparve nella celebre commedia. L'incontro al Festival del Cinema Europeo dove la delegazione giallorossa ha consegnato all'attore una maglia ufficiale del club
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Un incontro speciale, a distanza di 31 anni dal primo abbraccio sul set. Wladimiro Falcone, oggi portiere e capitano del Lecce, ha ritrovato Carlo Verdone, che nel 1995 lo aveva tenuto tra le braccia durante le riprese di Viaggi di nozze. I due si sono incontrati venerdì sera nel foyer della Multisala Massimo, in occasione della 27esima edizione del «Festival del Cinema Europeo».

Dal cinema alla Serie A

A organizzare il momento è stato il direttore della manifestazione, Alberto La Monica, regalando al calciatore l’occasione di riabbracciare uno dei suoi idoli. All’epoca Falcone aveva appena tre mesi e compariva in una scena della celebre commedia diretta e interpretata da Verdone, nella quale l’attore si preparava a lavarlo.

A portarlo sul set era stata una prozia, titolare di un’agenzia cinematografica a Roma. Quella non fu l’unica esperienza davanti alla macchina da presa: negli anni successivi il futuro portiere partecipò anche a produzioni televisive come Distretto di Polizia, Delitti imperfetti e al film Amore 14.

La consegna della maglia del Lecce all’attore

All’incontro erano presenti anche il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani e il direttore generale Giuseppe Mercadante. La delegazione ha consegnato a Verdone una maglia ufficiale del club con il numero 10 e il suo nome. Dopo le fotografie e i saluti, Verdone ha raggiunto la sala per assistere alla proiezione di Posti in piedi in paradiso, inserita nelle celebrazioni per gli 80 anni dei Nastri d’Argento.

Per Falcone, romano e romanista come l’attore, un incontro che ha il sapore di un ritorno alle origini. Prima dei campi di Serie A e della fascia da capitano, c’era stato un set cinematografico. E un abbraccio rimasto nella memoria, ritrovato dopo oltre tre decenni.

Foto e video di copertina: X / U.S. LECCE | L’incontro tra Falcone e Verdone, 14 novembre 2026

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