Valentino Rossi e la speranza di riabbracciare il padre Graziano: «Perché non penso che sia finita»

Il mito della MotoGp torna a parlare del rapporto complicato con il padre durante la presentazione della sua autobiografia. La lettera drammatica del padre poche settimane fa a lui e alla sorella sul suo grande desiderio per i figli

Valentino Rossi non esclude di fare pace con suo padre Graziano, con cui i rapporti sono ormai tesi da anni. Ne ha parlato durante la presentazione a Milano della sua autobiografia, La mia storia, scritta con Giorgio Terruzzi e pubblicata da Rizzoli il 10 novembre. «Non mi aspettavo di litigare con lui», ha ammesso l’ex pilota, che nel libro racconta anche la difficile situazione familiare. Ma nonostante le denunce e le vicende giudiziarie che li hanno divisi, Rossi pensa che ci sia ancora una possibilità di ricominciare. «Io ci credo, perché anche la famiglia merita, ed è importante». E alla domanda su come andrà a finire, ha risposto scherzando: «Poi vi farò sapere».

La lite tra Valentino Rossi e papà Graziano

I rapporti tra padre e figlio si sono deteriorati negli ultimi anni, fino a finire nelle aule di tribunale. Nel 2024 Valentino era diventato amministratore di sostegno di Graziano, che aveva avuto alcuni problemi di salute. L’incarico gli era stato revocato nel marzo 2025, dopo che il tribunale di Pesaro aveva riconosciuto al padre la piena capacità di intendere e di volere.

Valentino aveva poi denunciato Ambra Arpino, all’epoca compagna del padre e oggi sua moglie, con l’accusa di circonvenzione di incapace. Sotto esame erano finiti alcuni movimenti di denaro, per circa 200mila euro, dai conti di Graziano. La coppia aveva sempre respinto le accuse, spiegando che i soldi erano serviti anche per le spese quotidiane e per pagare il mutuo della casa.

Nel giugno 2026 il giudice aveva archiviato il procedimento nei confronti della donna, sulla base delle perizie che avevano escluso l’incapacità di Graziano. Il 28 giugno l’ex pilota aveva sposato Ambra a Monteciccardo, nel Pesarese. Valentino non era andato al matrimonio.

La lettera di Graziano ai figli Valentino e Clara

A settembre Graziano aveva scritto una lettera aperta ai figli Valentino e Clara. Dopo aver ripercorso gli anni delle denunce e delle perizie, aveva raccontato di aspettarsi almeno un gesto da parte loro. «Quell’abbraccio non è mai arrivato», aveva scritto, spiegando che avrebbe voluto sentirsi dire «papà, mi dispiace». La lettera si chiudeva con una frase: «Un padre resta un padre». Nel suo libro, invece, Valentino descrive così la distanza da Graziano: «È come se non avessi più un padre». Parole dure, che non sembrano però chiudere definitivamente la porta a una riconciliazione.