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Nations league, Italia-Francia 1-1. Pio Esposito fa esplodere San Siro: il pareggio dopo l’errore di Donnarumma. Fischi per Zidane – La diretta

Pubblicato il · Aggiornato il Giovanni Ruggiero
Pio Esposito
Scongiurata la contestazione a San Siro per l'ex milanista, mai riconciliato col pubblico milanista. Sugli spalti spunta Kimi Antonelli
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A San Siro, va in scena la penultima gara del girone di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini, che ospitano la Francia. Come riporta l’ANSA, le indiscrezioni della vigilia sono state confermate. Il ct sceglie ancora i fratelli Pio Esposito e Sebastiano Esposito dal primo minuto in attacco, con Cambiaghi a completare il tridente. A centrocampo ci sono Frattesi, Tonali e Barella, mentre sulla destra resta Kayode, confermato nell’undici titolare.

Francia di Zidane senza Mbappé e Dembélé: l’undici dei transalpini

La Francia di Zidane si presenta senza Mbappé e senza Dembélé. In attacco il tecnico schiera Olise, Doué e Barcola, mentre in difesa trovano posto Jacquet e Truffert. Tra il pubblico di San Siro c’è anche Kimi Antonelli.

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