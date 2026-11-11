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Spavento per Robert Sanchez: il portiere del Como si schianta con una Ferrari da 350mila euro nel circuito in cui Niki Lauda attraversò l’inferno

11 Novembre 2026 - 19:32 Marco Fedeli
il portiere del Como Robert Sanchez in prestito dal Chelsea
L'incidente è avvenuto - come racconta il Sun - contro le barriere del Nürburgring in Germania e il portiere ne è uscito illeso
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Tanta paura per Robert Sanchez, il secondo portiere del Como, attualmente in prestito dal Chelsea, uscito sconfitto dal big match di San Siro contro l’Inter. Il giorno dopo, il lunedì 9 novembre, lo spagnolo – racconta il The Sun – è rimasto coinvolto in un incidente, schiantandosi con la sua Ferrari da oltre 350mila euro in Germania contro le barriere del Nürburgring. Si tratta di uno dei tracciati più celebri e impegnativi al mondo, soprannominato «l’inferno verde» e teatro del terribile incidente di Niki Lauda nel Gran Premio di Germania del 1976. Nonostante la vettura abbia riportato gravi danni alla parte anteriore, il portiere è riuscito a uscire dall’abitacolo illeso.

Il racconto dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30, all’altezza di una delle curve più impegnative del tracciato. Secondo la testimonianza di un automobilista britannico di 58 anni, che seguiva Sanchez a bordo della propria Audi TT, il portiere avrebbe affrontato la curva a una velocità eccessiva, stimata intorno ai 110 chilometri orari, finendo contro le protezioni. «Andava troppo veloce in curva, ha accelerato troppo ed è finito direttamente contro le barriere», ha raccontato il testimone al Sun. L’impatto ha distrutto la parte anteriore della Ferrari, spargendo diversi detriti sull’asfalto e costringendo gli organizzatori a interrompere le attività in pista. Nonostante la violenza dell’urto, Sánchez sarebbe uscito immediatamente dalla vettura, apparentemente tranquillo. «È sceso come se non fosse successo nulla e ha iniziato a raccogliere i pezzi dell’auto», ha spiegato l’uomo.

La passione di Sanchez per le auto da corsa

Non è una novità la passione per le auto da corsa del portiere del Como. Il giorno successivo, infatti, come raccontato ancora dal tabloid inglese il 28enne sarebbe stato avvistato sul circuito belga di Spa-Francorchamps, questa volta soltanto come spettatore. Nella sua collezione personale di auto figurano anche una BMW degli anni Ottanta, una Nissan Skyline GT-R e una Lamborghini Urus. Lo scorso aprile, inoltre, Sánchez era stato multato nel Regno Unito per eccesso di velocità alla guida della sua Mercedes.

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