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Kimi Antonelli si è tinto i capelli come aveva promesso. La reazione di Toto Wolff – Il video

11 Novembre 2026 - 16:32 Costanza Saporito
Il neocampione del mondo di F1 si è presentato nella sede della Mercedes con i capelli tinti con i colori della bandiera italiana. Le battute di Toto Wolff e lo scambio con il compagno di squadra George Russell nel video pubblicato dalla scuderia
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«Mi farò i capelli tricolori per festeggiare il titolo mondiale». Una promessa che, al suo rientro in Europa dal Messico, il neocampione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli ha prontamente mantenuto. Oggi, mercoledì 11 novembre, il ventenne bolognese si è presentato a Brackley, sede della Mercedes F1, per incontrare i dipendenti, con i capelli tinti di verde, bianco e rosso, tra la sorpresa generale e molti complimenti.

Il video, condiviso dai social della scuderia con la didascalia «L’ha fatto davvero», mostra anche la reazione del team principal Toto Wolff che, dopo qualche secondo di silenzio, lo ha preso in giro affettuosamente: «Hai pagato per farlo?». Antonelli si è poi imbattuto nel compagno di squadra George Russell, a cui, tra le risate dei presenti, ha suggerito: «George, perché non ti fai l’Union Jack?», in riferimento alla bandiera del Regno Unito.

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Di Alessandro D’Amato